Jak sociální demokraté reformovali, až zreformovali

22. 1. 2020 / Karel Dolejší

Návrh důchodové reformy z dílny ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se setkal s vážnou kritikou Národní rozpočtové rady - protože je "rozfázován" tak, že by nejprve zvýšil výdaje, zatímco otázku, kde na ně vzít, nechává někdy na později. Z uvedeného důvodu by "reformovaný" důchodový systém mohl být dokonce ještě neudržitelnější než dosavadní a vážné problémy by s ním mohly nastat již za několik málo let. Netýkaly by se však už jen důchodů samotných, ale parametrů státního rozpočtu jako celku ZDE