Donald Trump vyhraje příští volby za pomoci Facebooku

21. 1. 2020





Předvolební kampaň Donalda Trumpa už je v plném běhu. Zaplňuje sociální sítě cílenými reklamami a shromažďuje obrovské množství dat o voličích



Trumpovi opravdu pomáhá Facebook. Loni v říjnu vyšlo najevo, že firma Marka Zuckerberga tiše osvobodila reklamu politických stran a kandidátů od jakéhokoliv hodnocení pravdivosti či lživosti jejich inzerátů. Ty se mikrozaměřují na individuální voliče, takže je téměř nemožné kontrolovat, co kandidát voličům sděluje. A Trumpova kampaň už nyní posílá voličům 1000 mikrocílených inzerátů denně, píše John Harris.

Facebook nyní oznámil, že svou strategii vůči politickým reklamám měnit nebude a nebude hodnotit, zda jsou lživé. Facebook oficiálně oznámil, že není jeho úkolem "hodnotit" pravdivost politických debat a bránit politikům, aby posílali své zprávy svému publiku. Potíž je, že takovýto postoj umožňuje kandidátům i politickým kampaním voličům bezostyšně lhát a mikrozaměřování inzerátů tuto možnost činí ještě atraktivnější.Příklad: Loni v říjnu Trumpova organizace rozšířila lživý inzerát, že Joe Biden nabídl ukrajinským úřadům miliardu dolarů, pokud přestanou vyšetřovat "korupci jeho syna". Televize CNN tento inzerát odmítla přijmout. Facebook neprojevil žádné skrupule a lživý inzerát rozšířil.Facebook nabízí kandidátům a kampaním nesmírně atraktivní plán: můžete vydat neomezené množství peněz na lživé reklamy a můžete je rozšířovat nejefektivnějším, tedy mikrozaměřeným, způsobem politické komunikace, jaký kdo kdy vynalezl.Ke konci britské předvolební kampaně v prosinci 2019 bylo 88 procent inzerátů, šířených Konzervativní stranou prostřednictvím Facebooku, zavádějících - podle hodnocení samotného Facebooku.Přitom se politikové už odmítají podrobit kritickému zkoumání nezávislými investigativními novináři. Indický premiér Narendra Modi nikdy neuspořádal jedinou tiskovou konferenci. Tiskový mluvčí Bílého domu neuspořádal tiskovou konferenci už půl roku. Nová Johnsonova britská vláda se chce vyhýbat interviewům v rozhlase a v televizi.Zdá se, že vstupujeme do nové éry, éry těch, kdo se specializují na "emocionálně nabitý, superzaujatý materiál, bez ohledu na věcnou správnost" - jak napsal v těchto dnech list New York Times.To, čeho je nyní naléhavě zapotřebí, je rozbití Facebooku. Je také zapotřebí zavést přísné následné předpisy. Musíme si, ať je tomu jakkoliv pozdě, uvědomit, že Facebook se přiblížil nebezpečně blízko roztrhání demokracie na kusy. Bezprecedentní korporátní moc Facebooku zřejmě nyní umožní Trumpovi, aby se znovu prostřednictvím masivně šířených cílených lží dostal do křesla amerického prezidenta.Podrobnosti v angličtině ZDE