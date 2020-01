John Gray se mýlí

V prosincových všeobecných volbách hlasovala většina britských voličů pro politické strany, které měly v programu setrvání Británie v Evropské unii, případě druhé referendum o brexitu. Johnson prosazuje brexit proti vůli britských voličů a nyní lze jen čekat jejich obrovský hněv, až začne kolaps britské ekonomiky po uzavření přístupu na trhy Evropské unie.

Boris Johnson zvítězil ve volbách, protože nesmírně schopným způsobem zneužíval základních, učebnicových principů sociální psychologie. Po debaklu Theresy Mayové ve volbách v červnu 2019 neměli záměrně konzervativci žádný volební program, Johnson se ukrýval před sdělovacími prostředky (jednou do ledničky) a odmítl se podrobit jakémukoliv kritičtějšímu interview. Kdykoliv vystoupil před kamerami, jen do zblbnutí opakoval lživé, avšak jednoduché a úderné heslo "Get Brexit Done".



Labouristická strana měla v čele naprosto nekompetentního a necharismatického Jeremyho Corbyna (nikdy nedokázal řádně oponovat konzervativcům při interpelacích v Dolní sněmovně) a pro všeobecné volby připravila zmatený, složitý a rozsáhlý volební program, jemuž řadoví voliči nemohli porozumět a nemohli ho považovat za přesvědčivý. Je naprosto depresivní, že labouristé stále ještě nic nepochopili a ani teď nejsou schopni jednat prakticky. V Británii proto dnes neexistuje opozice.



Největší nekompetentností protibrexitových politických stran a seskupení však bylo, že se před volbami odmítli sjednotit.



V Anglii (ve Skotsku už ne!) existuje zastaralý a neférový většinový volební systém. Jak vysvětlil aktivista Femi v tomto vynikajícím videu, pokud mají konzervativci podporu 35 procent hlasů, labouristi 30 a liberální demokrati 30, podle britského volebního systému, kdy v každém okrsku vítězí ten kandidát, který získá nejvíc hlasů, zvítězí konzervativci ve všech volebních okrscích a budou mít totální většinu v parlamentě.



