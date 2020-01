Hamáček je velký nelida a politik bez odvahy

20. 1. 2020

Tak nám Hamáček řekl v TV Prima v pořadu Partie, že do ČR nepřiveze osmnáctileté Afghánce a Pákistánce, protože to je obrovské bezpečnostní riziko. "Považuji to za nebezpečné. Řecká strana nespolupracuje. Neposkytla žádný seznam. Já jsem na to předem upozorňoval, že nám nabídnout 16,17, 18leté Afghánce a Pákistánce a byl jsem považován za obrovského nelidu. Stejně by šli do dětských domovů a detečních zařízení, ne do rodin," píše Jaroslav Miko.

Dále se v této zprávě píše, že by šlo de facto o přijetí dětí před dovršením 18 let věku, neboť nejde relokovat, tedy přesidlovat žadatele o azyl, kteří mají příbuzné v jiné členské zemi ( k tomuto slouží princip slučování).

Za prvé se nikde neuvádí, proč by tedy z tohoto důvodu nešlo relokovat také mladší dětI, pokud by příbuzné v jiné členské zemi neměly, a za druhé tento příbuzenský vztah se vztahuje dle práva pouze na přímé příbuzné, rodiče.

Řecká strana se také jasně vyjádřila, že nelze vytvořit nějaký konkrétní seznam dětí a z nich teprve vybíraT konkrétní děti. Tomuto výběru pan Hamáček moc dobře rozumí.

Tedy data, jaké děti v táborech Řecku jsou, existují. Česká republika může dát politické zadání s upřesněním, jaké děti by preferovala, a dle tohoto se poté teprve může vytvořit nějaký konkrétní seznam dětí pro humanitární přesídlení do ČR. Není to tedy tak, že Řecko vytvoří seznam dětí, kde je také kromě jiného potřeba souhlas samotných dětí, aby pan Hamáček poté někde v kanceláři za pracovním stolem škrtal, které dítě ano a které nikoliv. Takto to skutečně nefunguje.

Pokud jde o přijetí starších dětí, o jakém bezpečnostním riziku pan Hamáček hovoří? Bezpečnostním rizikem do budoucna pro nás pro všechny je tyto děti nechat v těch šílených podmínkách, které v uprchlických táborech panují. Notabene Česko by mohlo učinit u konkrétního dítěte konkrétní bezpečnostní prověrku a ten výběr dětí udělat kvalitně a zároveň bezpečně.

Shrnuto, pan Hamáček nemluví pravdu, dezinformuje širokou veřejnost, vymlouvá se a neustále hledá důvody jak nepomoci ohroženým dětem, namísto aby hledal způsob, jak pomoci lze.

A ano, pan Hamáček je velký nelida a politik bez odvahy.