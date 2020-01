Návštěva muslimských lídrů v Osvětimi signalizuje vzájemnou podporu obou náboženství

20. 1. 2020

Jen nemnoho muslimů navštívilo proslulé místo, kde došlo k jedněm z nejhorších zvěrstev lidské historie. Ale vysoce postavení lídři muslimské a židovské komunity se sešli u příležitosti 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

V roce 2013 lídr berlínské sociálně demokratické parlamentní frakce Raed Saleh navštívil památník Osvětimi a Birkenau se skupinou žáků. V té době byl nejvýše postaveným německým muslimem, který navštívil místo, kde nacisté vyvraždili přes 1,1 milionu osob, většinou židů.

Podle ředitele památníku Piotra Cywinského místo v roce 2019 navštívilo 2,3 milionu osob. Avšak tvrdí, že mezi nimi bylo jen pár lidí z arabského světa. Rezervační systém registroval v loňském roce 3 200 návštěvníků ze zemí s arabskou většinou, ačkoliv není zaznamenávána náboženská příslušnost návštěvníků. Podle Cywinského památník navštěvují také skupiny muslimů z Francie, Norska, Německa a dalších zemí.

Ve čtvrtek památník navštíví dosud nejvýznamnější muslimská postava: Muhammad al-Issá, generální tajemník Světové ligy muslimů (MWL), která zastupuje více jak miliardu muslimů po celém světě. Bývalý saúdský ministr spravedlnosti navštíví tábor s ředitelem Amerického židovského výboru (AJC) Davidem Harrisem. Společná návštěva vysoce postaveného čtyřiapadesátiletého islámského učence a sedmdesátiletého potomka přeživších holokaustu je rozhodně velmi významná.

Ředitel osvětimského památníku Cywinski dodává, že Korán obsahuje pasáž, podle níž vše, co si lidé navzájem udělají, ať dobrého nebo špatného, dělají vlastně sami sobě. Stejná logika se podle něj vztahuje na udržování vzpomínky na minulost, která nám "může pomoci dospět, pokud s ní zacházíme moudře a s ochotou zabývat se sebekritikou".

Aiman Mazyek, předseda Ústředního výboru muslimů v Německu (ZMD), mnohokrát navštívil památník v Osvětimi se skupinami mladých muslimů a židů. Al-Issův krok přivítal a prohlásil, že návštěva má politický i náboženský význam.

Mazyek se domnívá, že může mít také trvalý dopad na společnosti v mnoha muslimských zemích. A že "jet do Osvětimi není jen pro židy a křesťany, ale také to vždycky souvisí s hledáním Boha". Poučením z Osvětimi podle něj je, že něco takového se nesmí nikdy opakovat - poučení, které si "my muslimové" musíme také zapamatovat.

Podrobnosti v angličtině: ZDE