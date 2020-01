Exekutorská komora čelí žalobě za neposkytnutí dat

15. 1. 2020

“Komora bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích. K datům navíc nemá řádný přístup ani resort spravedlnosti, což je podle nás nepřijatelné,” uvádí Radek Hábl, ředitel IPŘP a autor Mapy exekucí. Podle něj s uvedenými daty pracuje celá řada subjektů, zejména pak místní samosprávy a vyšší územně správní celky, které na základě nich připravují protidluhová opatření. S daty pracují také univerzity a výzkumníci. “Ti všichni mají už více než rok smůlu,” říká Hábl.

Poslední data na úrovni obcí byla Komorou poskytnuta za rok 2017. Značná prodleva v poskytnutí aktuálnějších informací znemožňuje podle Institutu mj. vyhodnocování účinnosti místně přijímaných protidluhových opatření, ale i nové legislativy. ”Může to mít celospolečenské ekonomické dopady. Vedle toho nám to nedovoluje detailně zkoumat tento zásadní jev v delším časovém úseku, a problém tak efektivně řešit,” vysvětluje Hábl s tím, že jsou s centrální evidencí exekucí problémy už od jejího vzniku, kdy její samotné spuštění trvalo celých osm let.

Exekutorská komora odmítá zveřejnit i své příjmy a náklady spojené se správou centrální evidence exekucí, a to navzdory rozhodnutí Městského soudu v Praze z roku 2017. Komora po Institutu od začátku požaduje za poskytnutí dat k analýze 60 tisíc korun, na které přitom dle odborníků i známé judikatury Městského soudu v Praze nemá nárok. Poskytnutí dat by mělo stát nejvýše 14,5 tisíce korun, které by byl Institut ochotný uhradit. “Bylo by vhodné zvážit převod správy Centrální evidence exekucí pod stát, konkrétně ministerstvo spravedlnosti, které již vede velmi úspěšně insolvenční rejstřík,” uzavírá Hábl.









































﹡﹡﹡

Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na www.institut-predluzeni.cz.





﹡﹡﹡

Kontakt pro média:

Radek Hábl - zakladatel

e: radek@institut-predluzeni.cz

m: 608 967 691

www.institut-predluzeni.cz

Lucie Nemešová - PR

e: lucie.nemesova@gmail.com

m: 602 325 029