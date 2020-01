Čína potvrdila, že nový záhadný koronavirus se přenáší mezi lidmi

21. 1. 2020

Úřady mezitím o víkendu potvrdily dalších 139 nových případů virózy. Tím se počet pacientů ztrojnásobil ve srovnání s dobou před měsícem, kdy byl virus poprvé objeven v městě Wuhan, na 217.Virus vyvolal vážné znepokojení, protože má vazby na vážný akutní dýchací syndrom (SARS), který v Číně a v Hongkongu v letech 2002-03 usmrtil téměř 650 osob. Dosud na nový koronavius zemřeli tři lidé. Koronavirus se rozšířil do Thajska, do Japonska a do Jižní Koreje.Čínská Státní zdravotnická komise konstatovala, že vyslala pracovní skupiny do všech provincií, aby zavedly preventivní opatření proti epidimii a charakterizovala situaci jako "zvládnutelnou". V Šenženu se na letištích, v přístavech a na nádražích automaticky kontroluje teplota cestujících.Koronaviry se přesunují od zvířat k lidem a k vypuknutí nákazy došlo ve Wuhanu na nyní uzavřeném tržišti s plody moře a rybami, kde se prý prodávala živá zvířata.Vědci se obávají, že počet nakažených osob je vážně podhodnocen. Nejsou totiž k dispozici finance pro zdravotní testy.Světová zdravotnická organizace ve středu uspořádá v Ženevě nouzové zasedání, kde bude řešit, zda nový coronavirus je mezinárodní zdravotní krizí.V minulosti se rozšířily koronaviry způsobující Vážný akutní respirační syndrom (SARS) a Středovýchodní respirační syndrom (MERS). Oba způsobily koronaviry, které pocházely od zvířat. Původní infekce zřejmě vznikla u netopýrů. První případy viru SARS se objevily v Číně koncem roku 2002. Úřady epidemii tehdy bagatelizovaly a staly se terčem ostré kritiky, protože se virus rozšířil bez omezení do 37 zemí světa, vyvolal globální paniku, nakazil více než 8000 lidí a usmrtil více než 750. MERS se hůře šířil mezi lidmi, byl ale smrtelnější, usmrtil 35 procent z 2500 lidí, které nakazil.Nový coronavirus, který se objevil ve Wuhanu, způsobuje zápal plic. Ti, kdo onemocní, dostanou kašel, horečku a nemohou dýchat. Protože je to virální zápal plic, antibiotika nepomáhají. Je možno používat antivirové léky, ale ty většinou jen zmírní vážnost příznaků. Pokud jsou lidé přijati do nemocnice, podporuje se jejich dýchání a dostávají tekutiny. Uzdravení závisí na síle jejich imunitního systému. Ti, kteří dosud zemřeli, byli už tak ve špatném zdravotním stavu.Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE