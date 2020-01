Iráčtí šíitští lídři volají po milionovém pochodu proti americké vojenské okupaci

16. 1. 2020

Trumpova administrativa, americká korporátní média i někteří demokratičtí uchazeči o úřad amerického prezidenta v podstatě ignorovali hlas iráckého parlamentu, který iráckého premiéra zavazuje k učinění nezbytných kroků pro odsun všech amerických vojsk. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo iráckou parlamentní rezoluci označil za “poradní“, ačkoli tomu tak není. Je sice pravda, že tuto rezoluci bojkotovali sunnitští a kurdští poslanci, nicméně šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell si taky prosazuje, co chce, nehledě na demokraty.

Není možné, aby americká vojska v Iráku zůstala bez souhlasu irácké vlády. To je ale přesně to, co chce Sadr zdůraznit.

Muktada Sadr volá po mírových masových protestech, jakož i po aktivaci všech politických a parlamentních nástrojů, jejichž cílem je odchod Spojených států z Iráku. Naopak proíránská milice Katáib Hizballáh, jejíž hlavu Trump usmrtil spolu se Solejmáním, hrozí útoky proti americkým vojskům, pokud je irácká vláda nedokáže vyhostit.

Iráčtí sunnité si nepřejí, aby se Američané z Iráku stáhli, protože se obávají, že by došlo k obnovení činnosti Daeše, a protože USA vnímají jako hráz proti silnému vlivu Íránu v Bagdádu.

Pokud bude prezident Trump neústupný a nebude i nadále chtít Irák opustit, bude vzrůstat nepřátelství šíitských milic proti americkým silám. Američtí vojáci teď nemohou trénovat irácké vojáky, kteří je nenávidějí. Kvůli tomu teď nemohou bojovat proti džihádistům z Daeše. A jestliže šíitské milice zaútočí na americké cíle, Trump obviní Írán a ocitneme se opět na hraně války.

