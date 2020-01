Jedinečná výstava Jiřího Davida

17. 1. 2020

(Fotografie z výstavy v tomto článku Patrik Šimon)





"Jsem tady" je název nové a naprosto jedinečné výstavy Jiřího Davida v DOXu, kterou lze číst ve smyslu základní odpovědi na otázku odkud jsme a kam jdeme, píše Patrik Šimon.





Je to autorova citlivá, ale i lakonická odpověď na relativní roli člověka v universu světa a subtilní sonda do fascinující mystiky Davidova mystéria, jehož nelze v žádném z jeho uměleckých výkonů uchopit jednoznačně, protože se proměňuje a ovládá mistrovství japonských samurajů. Umí totiž neupadnout do zajetí.