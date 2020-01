Pro stoupence Czexitu: Brexit už stál Británii 3,864 miliard Kč

13. 1. 2020

Britský premiér Boris Johnson chce "osvobodit potenciál Británie". Nejprve ale bude muset britská ekonomika dohnat ostatní svět, varuje ekonomický portál Bloomberg.







Z výzkumu, který provedli v Bloomberg Economics, vyplývá, že brexit už Británii stál(130 miliard liber, 3864 miliard Kč) a do konce roku 2020 bude stát ještě dalších 70 miliard liber (2400 miliard Kč). Je to způsobeno tím, že Británie za poslední tři roky začala výrazně zaostávat za ekonomikami skupiny G7.Ekonomika globálně v posledních letech stagnuje, ale Británie je na tom ještě hůř. Od hlasování pro brexit v roce 2016 je britská ekonomika nyní o 3 procenta menší, než jaká by byla, kdyby Angličané nehlasovali pro brexit. Investice podniků do Británie stagnují a hospodářský růst Británie poklesl o polovinu, z ročního růstu 2 procent na 1 procento.Dan Hanson, britský ekonom firmy Bloomberg Economics, určuje celkové náklady na brexit do roku 2020 na 200 miliard liber (6000 miliard Kč)Podrobnosti v angličtině ZDE