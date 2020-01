Trump se pokouší hájit své rozhodnutí bombardovat íránské historické památky

Donald Trump se před reportéry pokusil ospravedlnit svou výhrůžku, že pokud Írán realizuje svou odvetu za usmrcení Qasema Solemaniho, Amerika bude bombardovat 52 íránských cílů, včetně kulturních památek. Řekl reportérům: "Jim je dovoleno zabíjet naše lidi. Jim je dovoleno mučit a zohavovat naše lidi. Jim je dovoleno používat pouličních bomb a vyhazovat naše lidi do povětří. A my se nesmíme dotknout jejich kulturních památek? Tak to nefunguje."



Bombardování kulturních památek je zakázáno mezinárodní konvencí, podepsanou v Ženevě a v Haagu. V roce 2017 schválila Rada bezpečnosti OSN jednomyslně rezoluci odsuzující likvidaci historických památek. Bombardování, které navrhuje Trump, by téměř jistě znamenalo usmrcení civilistů.





Trumpův ministr zahraničí Pompeo hájil tvrzení, že útok dronem proti Suleimanimu v Bagdádu zabránil bezprostřednímu útoku proti americkým zájmům. "Spáchali bychom trestně postižitelnou neodpovědnost, kdybychom tuto akci nepodnikli," řekl v neděli v televizi CBS. Na reakci moderátora, že lze nyní očekávat útoky proti americkým občanům, Pompeo připustil: "Je možné, že teď mezitím dojde k troše hluku."



V neděli odsoudila organizace Human Rights Watch nejnovější Trumpovu hrozbu vůči kulturním památkám: "Prezident Trum by měl veřejně odvolat své hrozby proti íránským kulturním památkám a dát najevo, že neschválí ani nenařídí válečné zločiny," konstatovala Andrea Prasow, šéfka washingtonského úřadu HRW. "Americké ministerstvo zahraničí by mělo veřejně potvrdit, že bude dodržovat zákony vedení války a splní jen zákonné vojenské rozkazy."



Dodala: "Trumpova hrozba útočit na íránské kulturní dědictví dokazuje jeho hrubé ignorování globální zákonnosti. Tím, že odmítl odsoudit brutální vraždu saúdského disidenta Džamála Chášakdžího a omilostňováním odsouzených válečných zločinců prokazuje Trump, že nemá respekt pro lidská práva jako součást americké zahraniční politiky."



Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi označila zavraždění Sulemaniho za "provokativní a nepřiměřené" a uvedla, že tento týden Kongres schválí zákony, které zabrání prezidentovi ve vedení vojenských akcí proti Íránu bez schválení Kongresem. Dodala: "Jsme znepokojeni, že vláda přijala tyto kroky bez konzultací s Kongresem a bez respektu pro válečné pravomoci Kongresu, zajištěné mu ústavou."



Trump při nedělním rozhovoru s reportéry ničeho nelitoval. Na dotaz, zda očekává odvetu z Íránu, řekl: "Pokud k tomu dojde, tak k tomu dojde. Jestliže něco udělají, dojde k velké odvetě."



Trump zaútočil také na Irák poté, co irácký parlament schválil rezoluci požadující, aby irácká vláda vyhostila americké jednotky. "Máme tam nesmírně drahou vojenskou základnu," řekl Trump. "Stálo to postavit miliardy dolarů. Dávno před mou dobou. Neodejdeme, dokud nám za ni nezaplatí."



Dodal: "Pokud nás požádají, abychom odešli, neuděláme to zrovna přátelsky, uvalíme na ně takové sankce, jaké v životě neviděli. Sankce proti Íránu budou vypadat velmi krotce."



Trump je v USA terčem kritiky, že nezohlednil řádně důsledky útoku proti Suleimanimu a že se možná snaží odvést pozornost od svého nadcházejícího procesu v důsledku impeachmentu.



Brett McGurk, bývalý velvyslanec amerického prezidenta u globální koalice pro boj proti islámskému státu, napsal na Twitteru: "Trumpovy výroky dnes večer ohledně Íránu a Irák nejenže jsou nepřijatelné, jsou neamerické. Americké vojenské jednotky dodržují mezinárodní právo. Neútočí na kulturní cíle. A nejsou to žoldáci. Nezodpovědné a bezprecedentní výroky od vrchního velitele."



