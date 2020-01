Erdogan si na rozdíl od obojaké politiky třeba takového Macrona, který zjevně v Libyi sází na obě znepřátelené strany zároveň, vybral mezinárodně uznanou a OSN podporovanou Vládu národní dohody (GNA) proti silám kadáfistického veterána a dobrodruha Chalífy Haftara podporovaného zejména Putinovým Ruskem ZDE. Pro Moskvu je Haftar logickým prodloužením snah skrze syrský přístav Tartús vojensky proniknout z Černého moře do oblasti východního a centrálního Středomoří. Turecko má ovšem v oblasti vlastní plány - a k nim patří zejména dohoda o delimitaci námořní hranice s libyjskou vládou, která mu má umožnit těžbu zemního plynu ve Středozemním moři ZDE. Tato dohoda je ovšem trnem v oku nejen rozzuřenému Haftarovi, ale také Řekům, Kypřanům a Izraelcům usilujícím o realizaci projektu EastMed ZDE. Také přirozeně vede ke kolizi s Putinovými snahami prosadit svou skrze Haftarovy hrdlořezy útočící na Tripolis.

Mimochodem, zmínil jsem se už, že zřejmě vůbec největší fanoušky Chalífy Haftara nacházíme momentálně mezi propagandisty kurdských teroristů z PKK/YPG ZDE? Že tito "sekularisté" nyní ze všech sil podporují "polního maršála" bojujícího proti "islamistům" z GNA, který právě vyhlásil džihád proti Turecku?

Erdoganova rošáda znamená kromě jiného ve svých důsledcích také jistou úlevu pro syrského diktátora Asada, neboť najímání bývalých povstalců v Aleppu spolu s přesunem celých stávajících oddílů Syrské národní armády (tempem přes 1 000 osob denně) odvádí syrské nespokojence daleko od domácích bojišť. Jinak ji ovšem nelze než označit za jednoznačně regionálně stabilizující krok ve prospěch mezinárodně uznávaných libyjských vládních struktur - které potlačily pokus o ustavení místní pobočky "islámského státu" a rozhodně nejsou o nic horší než bezohledný a nabubřelý Haftar.

#Libya-photo of aftermath of airstrike on #GNA Military College in #Tripoli, in which 28 cadets were reportedly killed and 23 others were wounded.#LNA's responses moves between claiming footage is fabricated to incident being an error by Turkish air assets supporting the GNA... pic.twitter.com/VOrPOKW7fS