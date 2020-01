Orbán vychvaluje Johnsona a Trumpa

10. 1. 2020





Ultrapravicový konspirační teoretik, maďarský premiér Viktor Orbán vyjádřil svou nadšenou podporu pro Borise Johnsona a Donalda Trumpa



Johnson a Trump jsou podle Orbána ze všech dnešních světových politiků "nejodvážnější, nejdynamičtější a nejpřipravenější politikové schopní provést změny". Obdiv je vzájemný: Tim Montgomerie, bývalý poradce Borise Johnsona, se tento týden vyjádřil, že očekává, že Británie a Maďarsko uzavřou po brexitu "mimořádný vztah", a pochválil Orbánovo myšlení o "hranicích liberalismu".

Většina evropských politiků vyjadřuje zděšení nad brexitem, avšak Orbán, který šíří bludy o tom, že Evropa je "terčem útoku" invaze muslimských migrantů, a tvrdí, že židovský maďarsko-americký filantrop a finančník George Soros realizuje spiknutí, jehož cílem je Evropu zničit, je brexitem nadšen."Otevřeli pro sebe tyto obrovské dveře příležitostí. Jsem si jist, že bude napsán příběh úspěchu," řekl Orbán v Budapešti ve čtvrtek. Naznačil, že kdyby mělo Maďarsko tutéž finanční, diplomatickou a vojenskou sílu jako Británie, také by možná uvažovalo o odchodu z Evropské unie.Naproti tomu Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU pro brexit, varoval v projevu ve Švédsku, že pokud se Británii nepodaří uzavřít s EU do konce roku 2020 obchodní dohodu, poškodí to Británii více než evropskou sedmadvacítku."Ano, Velká Británie představuje 9 procent veškerého obchodu evropské sedmadvacítky. Avšak to, co je významnější, je, že evropská sedmadvacítka přijímá 43 procent veškerého britského exportu a poskytuje 50 procent britského importu. Takže je jasné, že jestliže neuzavřeme dohodu, bude to škodlivější pro Británii než pro EU."Orbán dlouze chválil vítězství Borise Johnsona: "Celý svět byl proti němu: liberální levicová média, globální Sorosova síť a všechny nástroje proevropských stoupenců EU, ale protože on sám a britský lid věří v demokracii, podařilo se jim to," řekl Orbán.(Ve skutečnosti většina britského tisku podporovala Johnsona,.)Orbánova vláda má problém s Bruselem kvůli korupci a porušování zákonnosti. Během posledních pěti let Orbán bojuje neúnavně proti neexistující hrozbě "křesťanské Evropě" od migrantů a uprchlíků.Orbán šíří konspirační teorie, obyčejně s antisemitským obsahem, ohledně toho, jak obrovský vliv má prý George Soros v Maďarsku a v Evropě, a začal také šířit druhou konspirační teorii o tzv. "velké výměně evropského obyvatelstva", křesťanů za muslimy.Orbán nechal vybudovat plot na hranici Maďarska se Srbskem a jeho vláda je obviňována lidskoprávními organizacemi, že trápí žadatele o azyl v detenčních střediscích hladem.Zatímco je Orbán ostře kritizován za toto všechno organizacemi hájícími lidská práva a mnoha evropskými politiky, Montgomerie, bývalý novinář, který byl loni v září zaměstnán jako vysoký poradce Borise Johnsona, pochválil ideologii maďarské vlády. Zdůraznil, že se Británie může o mnohém od Orbána poučit, a přislíbil po brexitu těsné vztahy Británie s Maďarskem.Ve čtvrtek charakterizoval úřad britského premiéra v Downing Street č. 10 Montgomerieho jako "bývalého poradce", aniž by uvedl důvod jeho odchodu.Podrobnosti v angličtině ZDE