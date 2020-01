Donald Trump nechal usmrtit vlivného íránského generála

Aktualizace:

- Americké velvyslanectví v Bagdádu apelovalo na všechny své občany, aby okamžitě opustili Irák.- Bývalý britský ministr pro Blízký východ Alistair Burt charakterizoval americké zavraždění Suleimaniho jako "nesmírně vážné" a varoval, že by to mohlo vyvolat obrovskou eskalaci. "Neexistuje žádná dohoda ohledně konfrontací v regionu. Íránci šíří naprosto opačný narativ o Blízkém východě než Spojené státy." Mohlo by dojít k neplánovaným chybám.- Britský odborník na Blízký východ Julian Borger napsal, že usmrcení Suleimaniho je "bodnutí dýkou přímo do srdce moci Íránu".- Tom Fletcher, bývalý britský velvyslanec v Libanonu, upozornil, že Qassem Suleimani byl daleko vlivnější osobností než Usáma bin Ladin či Bagdádi. Jejich vliv v okamžiku jejich smrti klesal, kdežto Suleimaniho vliv rostl. Varovné je, že zbrklí předáci jsou u moci jak v Íránu, tak v USA.- V Iráku se v sobotu bude konat mimořádné zasedání parlamentu. Náměstek předsedy iráckého parlamentu Hassan al-Kaabi se vyjádřil, že je nutno skoncovat s americkou nezodpovědností a arogancí. Je nutno "podniknout rozhodné akce k ukončení americké přítomnosti v Iráku". Odcházející irácký premiér Adel Abdul-Mahdi požadoval toto mimořádné zasedání, s tím, že americká přítomnost v Iráku měla být omezena na boj proti terorismu. Usmrcení Qassema Soleimaniho a iráckých činitelů je "porušením" podmínek pro přítomnost amerických vojáků v Iráku.- Čína apelovala na všechny strany, aby se chovaly uměřeně a respektovaly nezávislost a územní celistvost Iráku.- Po usmrcení Qassema Soleimaniho stouply ceny ropy nad 2 dolary za barel. ZDE