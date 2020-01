Trump vyhrožuje, že "zaútočí velmi tvrdě na 52 cílů v Íránu"

5. 1. 2020





Donald Trump se vyjádřil na Twitteru, že pokud se Írán pokusí o odvetu za usmrcení Qasema Suleimaniho, Spojené státy "velmi tvrdě zaútočí" na 52 cílů v Íránu, odvetou za zadržení 52 uprchlíků v Teheránu novým islamistickým režimem v roce 1979. Mnohé tyto cíle mají pro Írán velký kulturní význam, dodal Trump. Mnozí poukazují, včetně bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, že útoky na kulturní artefakty jsou válečným zločinem.

#WhereIsBoris.

V celé řadě měst na Blízkém východě se konaly demonstrace proti Americe a Izraeli požadující odvetu za usmrcení Suleimaniho. Především íránská vláda využívá jeho smrt silně propagandisticky (v nedávných týdnech se v Íránu konaly rozsáhlé protivládní demonstrace). Je velmi obtížné usoudit, nakolik v Íránu a v Iráku existovala upřímná podpora pro Suleimaniho. V severní Sýrii v kurdských oblastech došlo k rozsáhlému jásotu nad usmrcením Suleimaniho, jemuž se podařilo udržet u moci syrského vraha Bašara al Asada a způsobil smrt mnoha desetitisíců civilistů v Sýrii.Írán nad Suleimaniho smrtí zuří, avšak, jak v neděli poznamenal zpravodaj Channel 4 News Jonathan Rugman, je velmi obtížné usoudit, jak velká propast je mezi íránskou oficiální protiamerickou propagandistickou kampaní a rozhodností íránské vlády cokoliv proti USA podniknout. Ani USA, ani Írán nechtějí vstoupit do války.V Británii se kritizuje, že v prosinci výrazným volebním vítězstvím v Británii potvrzený premiér Boris Johnson se k usmrcení Suleimaniho vůbec nevyjádřil a nepřerušil svou sexuální vánoční dovolenou se svou nynější milenkou v luxusní rezidenci na ostrově Mustique. Johnson odmítl požadavky, aby byla předčasně kvůli íránské krizi svolána Dolní sněmovna a má se vrátit do Británie až v neděli. Na Twitteru je populární hashtagPoté, co americký ministr zahraničí Pompeo kritizoval evropské politiky, že zavraždění Suleimaniho dostatečně nadšeně nepodpořili, Francie se v sobotu chopila diplomatické iniciativy s cílem snížit napětí. Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil s iráckým prezidentem Barhamem Salihem a s vládcem Spojených arabských emirátů šejchem Mohammedem bin Zayed al-Nahyanem.Severoatlantické společenství a samostatná americká mise suspendovaly své programy výcviku iráckých bezpečnostních a ozbrojených jednotek.Íránští militanti v Iráku i jinde budou usilovat o odchod amerických vojáků z Iráku. V neděli o tom má jednat irácký parlament.Vedení íránského státu informovalo, že dostali od Spojených států prostřednictvím švýcarského velvyslanectví v Teheránu varování, že íránská odveta za Suleimaniho smrt "musí být přiměřená".Podrobnosti v angličtině ZDE