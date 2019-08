Polsko je poslední obrannou výspou ve válce o záchranu civilizace

Mezitím v Absurdistánu 104:

8. 8. 2019 / Tomasz Oryński



Avšak zpátky k té válce. Polsko stojí proti levicové Evropě jako vesnice Asterixe proti celému římskému impériu. Polsko je poslední zbývající obhájce křesťanských hodnot. A nepřátel je nepočítaně. Dokonce i ekologické hnutí požadující záchranu Zeměkoule před klimatickou katastrofou je útokem na křesťanské hodnoty - to říká náměstek ministra životního prostředí.





Z druhé strany na Polsko útočí "duhový mor" - tak laskavě a mile charakterizoval hnutí za práva komunity LGBT jeden arcibiskup. (Je ironické, že existují fotografie , na nichž má na sobě komži ozdobenou duhou).





Opozycja próbuje stworzyć wrażenie, że kościół i polskie władze sprzyjają neofaszyzmowi. Jednocześnie nie przeszkadza im polityka historyczna władz Gdańska, w którym rządzi A. Dulkiewicz. Nie brak opinii, że władze miasta otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska. pic.twitter.com/HSgX0fzTiQ — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) July 24, 2019

#StudioPolska | @OlgaEwaSemeniuk: Tak, w Białymstoku zdarzyły się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Natomiast opluciem można nazwać rozdawanie przez władze Warszawy symbolu Polski Walczącej z podpisem „przeciw faszyzmowi”. Opluwacie katolików, opluwacie chrześcijan. pic.twitter.com/Azw72w2hDy — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 27, 2019

* * *











Školy, které jsou už přeplněné v důsledku katastrofální školské reformy, která vedla k zdvojnásobnění letošních uchazečů o studium na střední škole - protože děti, které ukončily osm let základní školy, musejí o místo na střední škole soutěžit s těmi, kteří prošli starým systémem šesti let základní školy a tří let gymnázia - nyní zápolí s tím, že nemají učitele.







Není divu, protože během nedávné stávky učitelů udělala státem ovládaná média všechno, co mohla, aby v rodičích a ve společnosti vyvolala nenávist vůči učitelům. Líčila je systematicky jako nenažrané a líné, a tak se mnoho učitelů rozhodlo, že už toho mají dost, a našli si lépe placená zaměstnání (což nebylo zase tak těžké, protože dokonce i pokladní v supermarketu mají lepší platy než učitelé v Polsku). A tak jen ve Varšavě nyní chybí 1300 učitelů ...



Avšak největším skandálem posledních dní je historie předsedy parlamentu, který požadoval, aby ho a jeho rodinu dopravovala vládní letadla na víkend domů s použitím procedur vyhrazených pro nouzové situace. Vláda se to snaží utajit, ale katastrofální rozsah tohoto zneužívání moci se dostal do médií navzdory tomu, že se ztratily záznamy a že novinářům tisková služba vlády poskytovala lživé informace. Celý skandál začal, když se ukázalo, že celá rodina předsedy parlamenty cestuje vládními letadly (podle některých svědků dokonce i bez přítomnosti předsedy parlamentu).





Veřejnost byla šokována a nepřijala vysvětlení "to letadlo tam stejně letělo, takže to nic navíc nestálo". Kaczyński tedy nařídil předsedovi parlamentu, aby charitativní organizaci uhradil ekvivalent ceny letenek pravidelné letecké dopravy, které by si jeho rodina jinak musela kupovat. Poláci tímto skandálem nebyli zrovna pobaveni.

A tak teď už jistě rozumíne, proč sdělovací prostředky, ovládané stranou Právo a spravedlnost, si vybírají to, co publikují, tak pečlivě. Nemohou dovolit, aby se veřejnost soustředila na to, co se v zemi opravdu děje. Namísto toho rozdmychávají požár imaginární války civilizací. Masám je nutno sdělovat, že jsou ohroženy, a že jedině silné vedení státu, připravené postavit se proti všem nepřátelům, může přivést zemi ke spáse.





Pro stranu Právo a spravedlnost je tímto nástrojem boj proti "demoralizaci", kterou "vyvolává" hnutí za práva komunity LGBT, a tak má silného stoupence v církvi.







"Naším cílem je naplnit naši kulturu znovu křesťanským duchem. Chceme v ohni spáli všechny ty nedávné nemorální události v literatuře, v divadle a v tisku. Jednoduše řečeno: Chceme zničit jed nemorálnosti, který pronikl do našich životů a do naší kultury jako důsledek extrémů liberalizace posledních let" - říkají a ono to funguje. Je stále pravděpodobnější, že v letošních podzimních všeobecných volbách získá strana Právo a spravedlnost ústavní většinu. A to mě opravdu děsí.

Mají, co si zasloužili. Podle Tomasze Domalewského, populárního publicisty z Krakova, Evropský parlament si prostě, aby v něm Beata Szydło měla jakoukoliv funkci. Měl svou šanci, a tu zcela promarnil. Už dříve je Beata Szydło naprostosvými brilantními projevy a dokázala svou nadřazenost. Teď se může zaměřit na důležitější a závažnější věci.Avšak ne všechna města mají takové štěstí. V některých městech vládne opozice. A ta projevuje otevřeně svou lásku vůči Němcům. V Gdaňsku byla restaurována jedna stará předválečná tramvaj, a tak má na sobě nápis "Danzig" jako svou cílovou stanici. Podle polské státní televize TVP to dokazuje, že městská rada v Gdaňsku otevřeně glorifikuje nacistickou minulost tohoto města...A takové provokace jsou všude. Ve Varšavě plánovala jedna nevládní organizace rozvinout provokativní transparent "Svobodná Varšava. Bez fašismu". Co si to dovolují, 1. srpna, kdy celý národ oslavuje povstání Varšavy proti nacistům? A nadto, rozdávaly se nálepky se symbolem polského undergroundu s heslem "proti fašismu". Cožpak to není "poplivání tohoto posvátného symbolu, poplivání katolíků, poplivání křesťanů"? Nejméně jedna radní ze strany Právo a spravedlnost tento názor zastává:(Abychom byli féroví, musíme dodat, že ona později od tohoto výroku ustoupila a řekla, že se rozčílila, protože si myslí, že národní symboly by se neměly zneužívat jako útok na stranu Právo a spravedlnost - nejsem si teď ale jist, jak to myslí, tvrdí snad, že strana Právo a spravedlnost je fašistická strana?)Musíme proti nim bojovat v ulicích, ale musíme proti nim bojovat i ve školách: Prokurátoři v městě Bydgoszcz vyšetřují jednoho ředitele místní základní školy, za to, že urazil Poláky a polský národ tím, že " přijal a na internetových stránkách školy zveřejnil nový znak školy, který obsahuje duhu, a umístil do školní hymny odkazy na Slunce, což je profanace polského národa a jeho křesťanských hodnot". V Toruni oslavoval desetiletý ukrajinský chlapec Štěpána Banderu a mladý polský vlastenec ho musel zdvořile požádat, ať neoslavuje osoby, které jsou odpovědné za volyňské masakry. A za jeho odvahu byl tento případ oznámen úřadu na ochranu dětí. No, ta škola tvrdí, že ten polský chlapec zastrašoval žáky zahraničního původu, ale my takovým levičáckým pomluvám věřit nebudeme!Naštěstí těm, kdo jsou na základní škole obětí levicové či nepřátelské ideologie, se může později v životě dostat určitého vzdělání. Ústav národní paměti (polský ÚSTR) poskytuje lidem možnost dovědět se pravdu o hnutí LGBT. Z přednášky pana profesora Marka Chodakiewicze se člověk doví, mimo jiné, že: - homosexuálové si strkali do konečníku živé křečky, aby nedostali AIDS- ideologie LGBT je jen nástrojem pro revolucionáře, jímž usilují zničit všechny normy, a pak budou deportovat všechny heterosexuály do koncentračních táborů- křesťanství nás učí - i nevěřící - abychom se navzájem milovali a respektovali. A "šoustat kakaové oko" to není.- Markýz de Sade praktikoval anální sex, protože tak ideologicky prokazoval svou nenávist Boha. Protože nic jiného neuráží Boha tolik jako stříkat sperma mezi hovna...Pokud vás baví masochismus, můžete sledovat celou tuto "přednášku" ZDE A jaký prospěch má Polsko z toho, že poslední linií obrany v Evropě? Nejenže musíme bojovat proti svým vnitřním i vnějším nepřátelům, ale také musíme ještě zvládnout vlnu uprchlíků. Podle provládních médií žádají stovky švédských občanů o azyl v Polsku, protože se necítí bezpeční ve své vlastní zemi, zničené muslimy a ideologií LGBT Revoluce polského loďařského průmyslu se taky jaksi neuskutečnila. Oslavy zahájení výstavby nové přívozní lodě v roce 2017 byly, jak se ukázalo, jen levným propagandistickým trikem. Jediné, co se stalo, bylo, že se zjistilo, že ten kus železa, na nějž premiér Morawiecki připevnil památeční plaketu, byl prostě jen nově natřený kus starého železa, protože stále nikdo neprojevil zájem o koupi této vybájené lodi.Avšak v Radomi dochází k určitému pohybu. Nový letištní terminál, který tam byl od roku 2014, byl zbourán a musí být nahrazen ještě novějším, protože ten původní údajně nestačí množství cestujících. Asi to byl opravdu malý letištní terminál, protože celkový počet cestujících, kteří prošli za posledních pět let tímto terminálem, byl 19 538 , což nepřekvapuje, protože letiště na tomto místě - v polích - nedává žádný smysl. Ale Radom lže - jak má ve zvyku strana Právo a spravedlnost - a mít tam letiště je pro toto místo otázkou cti, a tak jsou ochotni na to zbytečně vydat stamiliony z veřejných peněz. Je to svého druhu Potěmkinova vesnice, dokonce tam organizují turistické prohlíd ky.Údajně se strana Právo a spravedlnost nemůže poučit z vlastních chyb - před dvěma lety stávkovali lékaři. Argumentovali, že pokud nebude možné, aby vyšli s platem, prostě emigrují. Jeden poslanec strany Právo a spravedlnost pak vykřikl v parlamentě: "Ať si jdou!" No a tak šli. Pravidelně čteme nyní zprávy o uzavírání nemocnic, protože chybí lékaři a zdravotní sestry viz ZDE ZDE ...Představte si, že vás chytí v tramvaji bez platné jízdenky, a vy začnete argumentovat, že je to jedno, protože ta tramvaj tam stejně jede. A když tento váš argument revizora nepřesvědčí, začnete říkat: "Tak dobře, já zaplatím 32 Kč charitativní organizaci, pokud budete už držet hubu." Na rozdíl od revizora si strana Právo a spravedlnost myslí, že tím je problém vyřešen.* * *Protože víte co? Tato citace není od Kaczyńského. Ta slova pronesl Adolf Hitler.