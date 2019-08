Rusko obvinilo YouTube ze zasahování do svých vnitřních záležitostí

12. 8. 2019





Rusko obvinilo YouTube, že šířila informace o "nepovolených" opozičních protestech, a tím zasahovala do suverenity Ruské federace.



Roskomnadzor, ruský regulační výbor pro komunikace, oznámil v neděli, že odeslal firmě Google, která vlastní YouTube, stížnost, že uživatelé internetu obdrželi prostřednictvím YouTube "sdílené informace o nepovolených masových akcích, včetně těch, jejichž cílem bylo narušit volby".

Stížnost byla odeslána den poté, co ruská opozice uskutečnila svou největší demonstraci za mnoho let. 50 000 lidí demonstrovalo v Moskvě za férové komunální volby. Opoziční a nezávislí kandidáti byli z těchto voleb systematicky eliminováni.Demonstrace byla tentokrát povolená, ale více než 130 lidí bylo později zatčeno policií, když se rozhodli přesunout se k správní budově ruské vlády.Byla to už třetí demonstrace v Moskvě, která skončila hromadným zatýkáním. Více než 1000 demonstrantů bylo zatčeno po nepovolených demonstracích 27. července a 3. srpna.Rusko také zadrželo 13 osob na základě obvinění, že dne 27. července "vyvolávali masové nepokoje", za což mohou být odsouzeni do vězení až na 15 let.Jeden z podezřelých v tomto případě, Dmitrij Vasilijev, diabetik, je nyní na jednotce intenzivní péče poté, co mu policie odepřela během celonočního výslechu inzulín. Podle lékaře měl Vasilijev tak nízkou hladinu cukru, že zřejmě utrpěl poškození mozku.Ruští činitelé z šířících se protestů obviňují zahraniční agenty.Ruské ministerstvo zahraničí si povolalo na kobereček náměstka amerického velvyslance, protože americké velvyslanectví v Moskvě zveřejnilo na svých stránkách mapu protestů, plánovaných na 3. srpna, s cílem varovat americké občany, aby se této oblasti vyhnuli. Ministerstvo si stěžovalo, že "zveřejnění plánu na protizákonnou akci bylo pozváním na tuto akci."Ruské ministerstvo zahraničí si také pozvalo na kobereček vysokého německého diplomata s tím, že prý Deutsche Welle na sociálních sítích demonstrace podporovala. Deutsche Welle toto obvinění odmítla.Ruský parlament uspořádá tento týden slyšení o údajných zahraničních zásazích do ruských voleb.Roskonadzor uvedl, že Rusko bude mít právo odvety, pokud firma Google reklamy na opoziční demonstrace nezastaví. V minulosti Roskomnadzor pokutoval firmu Google mnoha tisíci dolary za to, že neeliminovala na svých vyhledávacích stránkách informace a odkazy na stránky ruskou vládou zakázané.Podrobnosti v angličtině ZDE