Britská vláda si osobuje drakonické omezení občanských práv pro případ divokého brexitu

Britská vláda si osobuje pro případ divokého brexitu drakonické pravomoci zavést mimořádný stav, přesunovat zásoby potravin a dokonce i změnit zákony bez souhlasu parlamentu, píše v pondělí deník Times.



Britská vláda také plánuje letecký most pro případ nedostatku potravin a léků po divokém brexitu a připravila mnohamilionový fond státních peněz na pomoc krachujícím velkým britským podnikům po brexitu - vypracovala si seznam nejvýznamnějších britských firem, které jsou krachem ohroženy. Celý brexit je absolutní nesmysl. Británie se sama chystá střelit do obličeje.



Fundamentalistická Johnsonova ministryně vnitra Pretty Patel, která podporovala znovuzavedení trestu smrti, nyní navrhuje, abyv Británii nedostal povolení k pobytu nikdo - ani občané z EU - kdo nevydělává nejméně 36 000 liber ročně - tedy 84 000 Kč měsíčně.

UK: “Ministers will have draconian powers to bring in curfews, redirect food supplies and even change the law without consulting parliament in the event of a no-deal Brexit.” https://t.co/VnOHqLfmv1



As we say: “a looming disaster for human rights” https://t.co/JyELCcv8la pic.twitter.com/jRkPirFyQc