"Islámský stát" pokračuje v boji ze základen v poušti

9. 8. 2019

"Islámský stát" v Iráku a Sýrii má daleko k tomu být zničen, upozorňuje Thomas Joscelyn. Navzdory ztrátě "chalífátu" skupina udržela dostatek personálu a zdrojů na to, aby mohla pokračovat v povstání v obou zemích. A američtí partneři a spojenci možná nemají adekvátní zdroje na to, aby s IS skoncovali nebo ho zadržovali, protože mají problémy udržet území osvobozené od tzv. chalífátu.



Nedávná zpráva generální inspekce Pentagonu předložená Kongresu konstatuje, že IS "se dokázal přeskupit a udržet operace v Iráku a Sýrii". Jedním z důvodů je fakt, že jak Irácké bezpečnostní síly (ISF), tak Syrské demokratické síly (SDF) "dál nejsou schopny vést dlouhodobé operace, provádět několik operací současně nebo udržet území, které vyčistily od militantů IS". Zatímco se USA stahovaly, IS spustil plán na pokračování v povstaleckém boji. IS označuje svou strategii pro vedení války z pouště jako trojdílnou: "sahara" (poušť), "sahwat" (probuzení) a "sawlat" (operace typu "udeř a uteč"). Jednotky kurdské pešmergy v Iráku sehrály v boji s IS klíčovou roli. Avšak zpráva inspektorátu poukazuje na hluboké vnitřní rozdělení kurdské komunity a pokračující spory s centrální vládou v Bagdádu. Mezinárodní protiteroristická koalice (ISF) v prvním čtvrtletí letošního roku "provedla takřka 1 000 operací proti IS", které vedly k usmrcení nebo zajetí více jak 550 osob podezřelých z účasti na povstání IS. Navzdory ztrátám IS dál operuje v severních a západních provinciích Iráku. Pokud jde o Sýrii, v oblasti údolí na středním toku Eufratu "etnické rozdíly mezi Kurdy vedenými SDF a většinovými arabskými obyvateli", včetně kulturních rozdílů a nechuti k povinným odvodům mladých Arabů, umožňují IS udržet operace ve zmíněném prostoru. Přicházejí zprávy, že SDF, které jsou vedeny "Stranou kurdských pracujících neboli PKK", což je Američany označená teroristická organizace, situaci nezvládají dobře. Generální inspektor uvádí, že velitelé SDF "neučinili podstatné ústupky kmenovým vůdcům, s nimiž se setkali v květnu, aby tyto neshody řešili, a jejich protesty se vyvíjejí v lidové povstání proti kurdské hegemonii" v oblasti Dajr az-Zaúru. Podrobnosti v angličtině: ZDE

