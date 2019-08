Polovina britských farem po divokém brexitu zkrachuje

15. 8. 2019





Britští farmáři ženou k Downing Street ve čtvrtek ovce. Požadují druhé referendum o brexitu. Z nové analýzy, kterou nechali vypracovat stoupenci nového referenda, vyplývá, že až polovina britských zemědělských statků po divokém brexitu zkrachuje. Proč?



Po divokém brexitu totiž Evropská unie a všechny země, s nimiž má EU dohodu o volném obchodu (desítky) okamžitě uvalí na dovoz britských zemědělských výrobků cla a necelní bariéry. Zároveň britská vláda plánuje zrušit veškerá dovozní cla a otevřít se zcela bezcelně světu.

Podrobnosti v angličtině ZDE









To bude znamenat, že britští farmáři nebudou moci vyvážet své výrobky do skoro stovky zemí světa a budou ohroženi levným bezcelním dovozem z třetího světa.Britští farmáři varovali, že uvalení 40 procentních cel na vývoz britského masa do EU po divokém brexitu povede k masovému vyvražďování ovcí.Helen Roberts z Národní asociace pro chov ovcí ve Walesu konstatovala, že by byl divoký brexit "absolutně katastrofální" a zřejmě by mezi farmáři vyvolal občanské nepokoje.