55 procent Britů nyní chce zůstat v EU, 45 procent chce odejít

"'Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?' How would you vote?"



Remain: 55%

Leave: 45%



Conservative:

72% Leave



Labour:

74% Remain



Lib Dems:

90% Remain



SNP:

77% Remain



Brexit Party:

98% Leave

NEW: UK General Election voting intention, 6th-11th August 2019:

This is our first published VI poll since Boris Johnson became Prime Minister.



NEW: UK General Election voting intention, 6th-11th August 2019:

This is our first published VI poll since Boris Johnson became Prime Minister.

CON 28%, LAB 24%, LD 21%, BREX 15%, SNP 4%, GRE 3%, AP 4%

Z nového průzkumu veřejného mínění v Británii vyplývá, že by v novém referendu o Brexitu 55 procent Britů hlasovalo pro setrvání v EU, 45 procent pro odchod z EU.Rozdělení hlasů:Na otázku, jak chtějí, aby to s brexitem dopadlo, 43 procent voličů uvedlo, že by chtěli zůstat v EU, 29 procent by chtělo odejít na základě dohody, jen 19 procent by chtělo odejít z EU bez dohody - to je verze, kterou nynější nevolený britský premiér Johnson prosazuje.Všeobecné volby by vyhráli konzervativci s 28 procenty hlasů, labouristé za Corbyna by získali 24 procent hlasů, liberální demokraté 21 procent hlasů a Brexit Party 15 procent hlasů.Podrobnosti v angličtině ZDE