Lesy ČR v otevřené "válce"

19. 8. 2019 / Jiří Hlavenka

To jsme moc rádi, že se ani Lesy ČR nenechaly zahanbit zemědělci či dokonce zastrašit ekologisty. Podobně jako náš agroprůmysl na svých polích se rozhodly ve svých lesích hubit všechno co v nich létá, lozí a poskakuje. Ať je to komplet.

Že by třeba na leták napsali jaká účinná látka byla použita (ta pěšina na fotkách je naučná stezka u Rosic, během pěti minut tam prošlo pár skupinek, rodiny s dětmi, se psy atd), no to by tak hrálo, lidi tady nejsou od toho, aby něco věděli...