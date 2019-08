O mýtu Eurabie: Jak ovládly lži o "muslimském dobytí Evropy" mediální mainstream

17. 8. 2019

Volební billboard německé ultrapravicové rasistické strany AfD, šířící nesmysly: "Aby se Evropa nestala Eurabií. Evropané volí AfD."



Americký antropolog Scott Attran podrobně zkoumal mentalitu mladých mužů, z nichž se stávají islamističtí teroristé: je to součinnost zraněné pýchy a nadšení, že patří k hnutí, které má globální, apokalyptický význam a tvoří ho vzájemní přátelé. Přesně tatáž dynamika funguje mezi ulrapravicovými aktivisty.



V červenci 2011 došlo v centru Osla k teroristickému útoku. Okrajové extremistické islamofobní servery to okamžitě označily za útok islamistických extremistů a radovaly se, že "válka evropské civilizace proti islámskému světu začíná". Ve skutečnosti vražedný atentát proti mladým Norům spáchal ultrapravičák Anders Breivik.



Jedním z ultrapravicových "komentátorů", radujících se nad masakrem 69 mladých lidí, byl jakýsi Fjordman, pravým jménem Peder Are Nøstvold Jensen. Podařilo se mu vyhnout se svědectví při procesu s Breivikem, v důsledku zásahu drahých právníků, které na jeho obranu financovala ultrapravicová americká organizace Middle East Forum, která později začala sponzorovat anglického ultrapravičáka a násilníka Tommyho Robinsona.

Jensenův vliv na Breivika byl obrovský. Breivik si vypůjčil část titulu Jensenova manifestu a často opisoval z Jensenových článků na ultrapravicovích blozích, zejména z blogu Gates of Vienna a také z ultrapravicového a vášnivě protievropského blogu Brussels Journal.Blog Gates of Vienna provozuje Edward “Ned” May, americký počítačový programátor z Washingtonu DC. Blog je fanaticky protimuslimský a argumentuje, že muslimové vedou proti Evropě válku a ohrožují ji muslimskou invazí.Na těchto ultrapravicových blozích je narativ pořád stejný: liberální kabala se spikla s nepřátelskými muslimskými silami a chce slušné obyčejné lidi zaprodat islámu.Všechny tyto konspirační teorie se inspirovaly zakládajícím mýtem současné islamofobie: vymyšleným spiknutím, známým jako "Eurabie", jehož cílem je zničit evropskou civilizaci. To je doktrína, kterou šířil Jensen a na jejímž základě vraždil Breivik.Kdysi to bývala ideologie, existující jen v šílenějších zákoutích internetu. Nyní se rozšířil mýtus "Eurabie" do každodenní politiky v USA, v Austrálii a do většiny Evropy: Když Trump tweetuje o pobodání lidí v Londýně (které nemá s islámem nic společného) a lživě tvrdí, že kriminalita v Německu "roste", používá mýtu "Eurabie". Fox News přijímají jako fakt, že evropští liberálové údajně předali svá města muslimským zločincům.Šíření mýtu, že se liberální elity spikly ve snaze prosazovat muslimskou imigraci a zahltit domácí populaci muslimy, začalo na prvních blozích a na diskusních fórech těsně po útocích z 11. září. Pak se tento mýtus začal virálně šířit, navzdory tomu, že jeho tvrzení byla mnohokrát dokázána jako absurdní."Eurabia" je výraz, který vytvořila v sedmdesátých letech Gisèle Littmanová, židovka, která se narodila v Egyptě a po suezské krizi uprchla z Káhiry do Británie a v roce 1960 se s manželem přestěhovala do Švýcarska. Psala pod jménem Bat Ye’or (hebrejsky "Dcera Nilu") a v sérii svých knih, původně napsaných francouzsky a vydávaných od devadesátých let, zkonstrovala grandiozní konspirační teorii, v níž Evropská unie, za vedení francouzských elit, realizuje tajný plán výprodeje Evropy muslimům výměnou za ropu.Původním zloduchem v příběhu Littmanové byl generál Charles de Gaulle. Je obtížné pochopit, jak bylo možno zkonstruovat z de Gaulla, který vedl francouzský odboj proti nacistům a byl to pravděpodobně největší konzervativní státník ve francouzské historii, takovou postavu, který zradila západní civilizaci za peníze. Ale Littmanová žila mnoho let ve Francii a francouzská ultrapravice de Gaulla nenáviděla a několikrát se ho pokusila zavraždit.Když Francie souhlasila s nezávislostí Alžírska, francouzská ultrapravice to vnímala jako zradu. Pro ultrapravici se stalo Středozemí frontovou linií mezi dvěma svářejícími se imperialismy, křesťanským a muslimským.Podle Littmanové vnucoval islám všem nemuslimům status občanů druhého řádu. A tím podle ní nyní byla ohrožena Evropa.Konspirační teorie Littmanové odmítl r. 2006 izraelský historik Robet Wistrich jako "protokoly bruselských starších". Avšak po 11. září 2001 Littmanová tvrdila, že si svět konečně uvědomil, že "směřujeme k naprosté změně v Evropě, ta bude islamizována a stane se politickým satelitem arabského a muslimského světa."To byla představa, do které se Nor Jensen zamiloval a jako Fjordman ji předal Breivikovi.Jensen strávil určitou dobu v Izraeli, kde na rozdíl od většiny Skandinávců se postavil na stranu Izraele proti Palestincům. Zažil v Tel Avivu palestinský bombový atentát, což posílilo jeho nenávist vůči islámu. Stejně jako Littmanová Jensen nedokázal pochopit, že součástí palestinského vědomí je silný mistní palestinský nacionalismus - Jensen v postojích Palestinců chybně viděl čistě jen islamismus.Představu, že islám je nepřátelský vůči národnímu vědomí, zastávají pravičáci často: Roger Scruton ji prosazoval ve svém kontroverzním projevu o nacionalismu v Maďarsku v roce 2013, v němž srovnával evropské křesťanské národy s islámskými impérii.V roce 2003 se Jensen vrátil do Norska a snažil se vystupovat jako veřejný intelektuál. Nejprve útočil na feminismus a obviňoval feministy, že zničili norské mužství. Ale pak začal rychle útočit na islám, psal v angličtině na amerických ultrapravicových blozích. Tam zkonstruoval ideologii o elitách, především elitách z Evropské unie, které zrazují a ničí Evropu záměrným podporováním masové imigrace.Touto dobou ideologii euroarabského spiknutí podporovaly jen ultrapravicové americké blogy. Evropa tuto ideologii nesdílela, avšak pak přišel narrativ o globální migraci, méně spiklenecky teoretický a přijatelnější pro většinou apolitické Evropany. Tento narativ vznikl ve Francii, kde se začalo mluvit o "velkém nahrazení obyvatelstva".Tato myšlenka vznikla v otevřeně rasistickém francouzském románu ze sedmdesátých let, Tábor světců, v nichž Francii zničí neozbrojená invaze hladovějících, sexem posedlých Indů, když na ně francouzská armáda odmítne střílet. Posláním knihy je tvrzení, že západní civilizaci bude možno ochránit jen pokud budou Evropané ochotni střílet hnědé lidi. Opakovaně o tom hovoří Steve Bannon, zakladatel ultrapravicového serveru Breitbart.Během času byly hrozící masy z třetího světa změněny: už nešlo o barvu jejich kůže, ale o jejich náboženství. Bylo to výhodné: nenávist vůči nim už údajně nebyla rasistická, ale intelektuální.A ta paranoia měla určitý základ v stínové polopravdě. Pokles počtu obyvatel Evropy je reálný a nepopiratelný. V subsaharské Africe a v jižní Asii se rodí daleko více dětí.V další etapě se oba narativy spojily, takže islám a muslimové se stali jak spiknutím, tak demografickou hrozbou.Útoky z 11. září znamenaly změnu postoje vůči Islámu v Evropě i v USA. Izrael a USA nyní sdílely pocit, že jsou ohroženy útokem muslimů. Útok na newyorská dvojčata obrovskou měrou zranil americkou hrdost a americký nacionalismus. Vedlo to k děsivému zničení dvou celých zemí, Afghánistánu a Iráku, a k obrovskému množství mrtvých. Teorie o zlovolnosti a nebezpečí islámu odpovidaly hladu veřejnosti.Před válkou v Iráku a po invazi byl postoj amerického tisku a americké televize z evropského hlediska neuvěřitelně šovinistický. Možnost porážky byla nemyslitelná. Nicméně nová vlna bloggerů začala útočit na "mainstreamová média" (MSM) za jejich údajnou neutralitu. Nejvlivnějším blogem byl blog Little Green Footballs, provozovaný Charlesem Johnsonem, bývalým kytaristou z Los Angeles. Byl to amatér bez jakéhokoliv věcného zázemí, uměl však vytvářet internetové stránky. Johnson začal šířit mýtus o Eurabiii. Dalšími takovými blogy byly Gates of Vienna, Jihad Watch a Brussels Journal.Postupně začaly konspirační teorie z těchto blogů pronikat do mainstreamového tisku. Christopher Caldwell, bývalý komentátor listu Financial Times, vydal r. 2009 knihu Úvahy o revoluci v Evropě, která rekapituluje představu pomalé muslimské invaze do Evropy: "Imigranti také přinášejí chaos, chudobu a zločinnost..."Od roku 2004 začal britský konzervativní deník Daily Telegraph publikovat kanadského proroka americké velikosti Marka Steyna, který předvídal zkázu a hrůzu pro Evropu. R. 2002 napsal: "Jsem optimističtější o budoucnosti Iráku a Pákistánu než Holandska či Dánska." Psal: "Ve věku demokracie ovlivníte demografii jedině občanskou válkou. Jugoslávci si to dobře uvědomili."Jeho myšlenky opakoval Patrick Crusius, který tento měsíc zavraždil v texaském městě El Paso 22 lidí: "Tento útok je mou reakcí na hispánskou invazi do Texasu. Já jen hájim svou zemi před kulturní a etnickou změnou, kterou přináší invaze. Amerika je prohnilá zevnitř a pokojnými prostředky to nelze zastavit."Od roku 2007 se američtí a evropští ultrapravičáci začali scházet. Jak se v Británii prosadila ultrapravicová strana UKIP a ve Švédsku strana "Švédských demokratů", obavy z terorismu byly proměněny v širší obavy ohledně demografie. Přesně tatáž dynamika funguje mezi ulrapravicovými aktivisty.Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, jehož tehdejší poradce Steve Bannon věřil v "brutální, krvavou válku proti islamistickému fašismu", ukázalo, že existuje obrovské množství lidí, ochotných podporovat rasovou nenávist. Ukázlo se, že politikové jako Trump, kteří začnou otevřeně vyvolávat rasovou nenávist a nenávist proti imigrantům, nejsou postiženi žádnými zápornými dopady, volebními ani jinými, naopak.Od Breivikova masakru se jeho názory podstatnou měrou rozšířily. V kampani pro eurovolby letos v květ nu používala německá ultrapravicová strana AfD volebních plakátů, na nichž nahou bělošku osahávají hnědí muži s arabskými čepicemi na hlavě. Jeden strčil prst do jejích úst. "Evropané, hlasujte pro AfD, aby se nestala Evropa Eurabií!" hlásá heslo na billboardu. Miliony lidí, kteří nemají ani tušení, jak tato lživá ideologie vznikla, jsou nyní vystaveny obrovskému vlivu její propagandy.Podrobnosti v angličtině ZDE