Nyní je příležitost diskutovat o roli kultury v kapitalismu

Oprostit se od politických hrátek kolem a vyjasnit si, co vlastně od ministerstva kultury chceme a očekáváme. Bývaly tu i hlasy, že je to ministerstvo zbytečné, že i to vydávání knih vyřeší trh a umělecká díla si začnou kupovat taky řezníci a zelináři. Toto tehdejší nadšení už asi vyprchalo a nastaly poměry, které Liehm popisoval před půl stoletím. Tak do toho!









Zatím slyšíme hlavně lamentace proti Babišovi a Zemanovi. Nic proti tomu. Ale změní se něco podstatného, například kulturní politika státu, až ve funkcích nebudou? K tomu je třeba víc, než chodit na demonstrace a hořekovat, jako to dělá jiný režisér filmů o cestě z města a zase zpátky. Na další a další demonstrace?





Když už píšu o demonstracích, tak ještě jedna pozvánka. V sobotu 24. srpna se koná v Drážďanech demonstrace proti AfD. To je poltická strana, s níž se přátelí Václav Klaus. Když chce, tak si čas najde.





V saských volbách hrozí, že tato Alternativa pro Německo, pravicově populistická, vyhraje volby do saského Zemském sněmu . Z Prahy to není do Drážďan daleko, nejen časově, ale i politicky. AfD je něco jako u nás Okamurova SPD, která podporuje Babiše.









Co kdyby tam z České republiky taky někdo promluvil a obětoval pár chvilek z milionu? Kontakt na organizátory zde: https://cs-cz.facebook.com/campact/