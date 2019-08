Loď s uprchlíky směřuje do Itálie: italský soudce suspendoval Salviniho zákaz

15. 8. 2019





Španělská humanitární loď Open Arms směřuje se 147 zachráněnými uprchlíky k italskému ostrovu Lamopedusa poté, co soudce v Římě suspendoval dekret ultrapravicového ministra vnitra Mattea Salviniho, zakazující humanitárním lodím vstup do italských vod.



Loď Open Arms hledá útočiště před dva a půl metru vysokými vlnami spolu s lodí Ocean Viking, kterou provozují Lékaři bez hranic a SOS Méditerranée. Ta má na palubě více než 350 zachráněných uprchlíků.

Salvini se proti rozhodnutí římského soudce okamžitě odvolal a podepsal další dekrat, podle něhož "chování lodi Open Arms dokazuje její politický cíl přivážet do Itálie migranty".Avšak zakladatel organizace Proactiva Open Arms Oscar Camps sdělil novinářům v Madridu: "Vyhráli jsme odvolání a soudní rozhodnutí znamená, že máme nyní právo odvézt uprchlíky do Itálie. Je to úspěch. Mezinárodní právo zvítězilo. Ne všichni v Itálii uvažují jako Salvini.""To je tady ale podivná země," stěžoval si Salvini. "Soud v Římě chce povolit cizí lidi, aby do Itálie přivezla cizí migranty."Premiér Giuseppe Conte požádal ve středu písemně Salviniho, aby dovolil z lodi přístup do Itálie dětem. Italská ministryně obrany Elisabetta Trenta vyslala dvě námořní lodi, aby evakuovaly z lodi Open Arms po 13 dnech na moři 32 dětí.Dvě nemluvňata byla z lodi evakuována vrtulníkem na Maltu ze zdravotních důvodů.Podrobnosti v angličtině ZDE