USA: Pokud přichází recese, Fed ji nemusí být schopen zastavit

16. 8. 2019

Prezident Donald Trump vyvíjí tlak na Federální rezervní systém (Fed), aby snížil úrokové míry, když rostou obavy ze zpomalení ekonomiky, píše Jeff Cox.

Základní sazba centrální banky je již nízko, nyní zacílena mezi 2 % a 2,25 %.

"Jsme v poněkud nových vodách," říká Lisa Shalettová, hlavní investiční manažerka Morgan Stanley Wealth Management.

Trump si přeje, aby Fed pomohl zabránit obávanému zpomalení ekonomiky, ale není jasné, zda centrální bance zbývá dost možností, aby toho dosáhla.

Kromě toho někteří ekonomové tvrdí, že ve skutečnosti neexistuje mnoho důvodů, aby Fed jednal agresívněji, než již plánuje, s ohledem na fakt, že známky růstu zůstávají v pořádku, ačkoliv je poněkud zastiňují obavy ohledně cel a zpomalení v některých jiných oblastech světa.

Přesto Trump dál vyzývá ke snížení úrokových sazeb a trh anticipuje nejméně dvě další snížení do konce roku. To by znamenalo, že by Fedu zůstal jen malý prostor na další snížení.

Otázkou je, zda Fed vůbec může zabránit v poklesu americké ekonomiky. Ve středu došlo na Wall Street k nejhoršímu a index Dow poklesl o 3 %, zatímco trh s dluhopisy, i když krátkodobě, zaznamenal větší výnosy z dvouletých dluhopisů než z desetiletých. A to je znamení, které v minulosti ukazovalo na recesi.

Fed může mít velké problémy s potlačením takových obav po dekádě, kdy se mu velice dařilo stabilizovat trh.

Podrobnosti v angličtině: ZDE