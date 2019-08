„Jsme uprostřed krize smrti“: Počet utopených uprchlíků a migrantů, kteří letos ve Středozemí přišli o život, dosáhl 900

29. 8. 2019

Panují obavy, že utonulo 40 osob poté, co se nedaleko libyjského pobřeží převrhla loď vezoucí uprchlíky a migranty, kteří měli namířeno do Evropy. Podle libyjské pobřežní stráže místní rybáři zachránili 65 lidí, většinou ze Súdánu. Associated Press uvádí, že mezi nejméně pěti osobami, jejichž smrt byla potvrzena, je žena a dítě. Pokračuje pátrání po nezvěstných, takže celkový počet mrtvých bude patrně vyšší.



Tato tragédie zvýšila počet uprchlíků a migrantů, kteří letos přišli ve Středozemním moři o život, na 900. Jen minulý měsíc se se utopilo 150 lidí - včetně dětí - převážně z Afriky.

Přitom v současnosti evropští ultrapravicoví lídři, jako je italský místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini, uprchlíky a migranty kriminalizují, obdobně jako humanitární pracovníky, kteří se jim snaží pomoct.



Podle mluvčího Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro smíšenou migraci, Středomoří a Afriku Charlieho Yaxleye pochází třetina běženců z „uprchlických zemí“, a perzekuce, kterou praktikuje již zmíněný Salvini i další politikové, má rostoucí tendenci. Přitom nevládní organizace zachránily tisíce lidských životů. Ačkoli existují fámy o tom, že nevládky spolupracují s pašeráky lidí, neexistuje o tom žádný důkaz. Navíc je jasné, proč tito lidé opouštějí své domovy – kvůli válce, násilí, porušování lidských práv a kvůli eskalaci násilí v Libyi od letošního dubna.

„Ačkoli se počet nově příchozích uprchlíků a migrantů snížil, čísla to jsou stále povážlivě vysoká. Ale počet mrtvých zůstává stále na stejné úrovni. Už není krize nově příchozích, jsme uprostřed krize smrti,“ konstatuje Yaxley.

