Kochland: Jak David Koch pomáhal vytvářet impérium, které formovalo americkou politiku

29. 8. 2019

Podle autora publikace “Kochland: The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America” Christophera Leonarda Kochovi bratři celé dekády formovali podobu americké politiky, ostře vystupovali proti vládě a tvrdili, že společnost by měla být výlučně řízena tržním způsobem.

Bratři Kochovi si dobře uvědomovali, že kdyby vláda regulovala emise skleníkových plynů, poškodilo by to jejich impérium, neboť je do značné míry závislé na fosilním průmyslu. Tato společnost se už od raných 90. let snažila zmařit jakoukoliv klimatickou agendu, neboť by přišla o miliardy dolarů.