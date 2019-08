Lze zabránit falšování historie?

9. 8. 2019 / František Řezáč



Docela rád bych zabránil spolu s veřejností falšování historie, tak jak to požaduje níže v odkazu uvedené prohlášení. Jenže si neumím představit jak. Možná to autoři výzvy či někdo z redakce a čtenářů Britských listů vědí a mohli by nám to napsat.



Z vlastní zkušenosti vím, že určité události vidí ti, kteří se jich přímo zúčastnili, jinak.



Monstrózní falšování dějin probíhalo v době vlády KSČ.

P.S. Při psaní mě nenapadly souvislosti. Včera byl na ČRo u Tachecí Žáček a dneska založili "komisi historiků při ÚV ODS", kde je Pavel Žáček taky. Určitě něco takového při ÚV KSČ bylo, figuroval tam myslím Ladislav Štoll a později Milan Hübl. Žáček by to měl vědět.







To je neuvěřitelné, čím se inspirovali. Správný výklad historie listopadu 1989. To je fantastický, už se těším na výsledky.





Lze zmínit jen průběh Pražského povstání, které vedli komunisté a stejně se to pak falšovalo a ti, kteří vzorově během povstání uplatňovali vedoucí roli avantgardy dělnické třídy, nakonec na to sami doplatili.Stačí jmenovat Josefa Smrkovského.A co třeba paměti profesora Václava Černého? Mnozí se cítili poškozeni a vyčítali autorovi neobjektivnost.Já jsem se aktivně zúčastnil jistých protirežimních aktivit od roku 1987 až do tzv. Sametové revoluce, ale nikdy bych si netroufnul vykládat události tak, že to jenom já vidím správně a někdo jiný špatně. A zvláště v dnešní době internetu a různých těch hate či fake serverů, fejsbuků a twiterů, kam si každý může psát, co ho napadne. Tak hergot, čemu už má člověk věřit, vztekal se prý Zdeněk Nejedlý v roce 1956 při odhalení zločinů stalinismu...Já si myslím, že člověk má věřit vlastní zkušenosti a s určitou opatrností renomovaným vystudovaným dějepiscům. A také s pravděpodobností hraničící s jistotou vím, že falšování historie nikdy zabránit nešlo a dnes to nejde tuplem.Autoři prohlášení si myslí něco jiného, ale měli by to právě té veřejnosti sdělit - jak to konkrétně udělat.Už slyším ty výkřiky z kritizované strany, že volají po cenzuře, že máme svobodu atakdále.Kdybych byl jako kdysi na volejbale jako divák, tak bych to viděl jako neobratnou - a nikoli první a taky asi ne poslední - nahrávku na smeč soupeři.Já to vidím jako neobratnost. Při volejbalu je to ovšem neúmyslné.To uvádím proto, abych byl brán jako divák, nikoli fanoušek té či oné strany.