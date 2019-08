Corbyn: "Johnson plánuje zneužití moci s cílem prosadit divoký brexit"

9. 8. 2019





Šéf britské Labouristické strany Jeremy Corbyn se obrátil na nejvyššího britského státního úředníka a požádal ho, aby zabránil Borisi Johnsonovi prosadit divoký brexit uprostřed předvolební kampaně. Je totiž stále pravděpodobnější, že se v Británii letos na podzim budou konat volby.



Jeremy Corbyn napsal dopis Siru Marku Sedwillovi, tajemníku britské vlády, v němž obviňuje Borise Johnsona, že připravuje spiknutí, "bezprecedentní, neústavní a protidemokratické zneužití moci" poté, co vyšlo najevo, že úřad britského premiéra se chystá odložit všeobecné volby až na datum po 31. říjnu 2019, datu odchodu Británie z EU, pokud Johnson po návratu Dolní sněmovny z letních prázdnin dne 3. září prohraje hlasování o důvěře jeho vládě.

Ve svém dopise Corbyn požaduje naléhavé vysvětlení předpisů, určujících chování vlády v tzv. stavu "purdah", tedy izolace od jakéhokoliv rozhodování po vyhlášení nedůvěře vlády parlamentem a před uskutečněním všeobecných voleb. Dosud bylo v Británii ústavním zvykem, že po vyhlášení nedůvěry vládě poslanci Dolní sněmovny nesmí vláda činit během předvolební kampaně žádná zásadní rozhodnutí.Corbyn v dopise žádá, aby Sedwill potvrdil, že pokud by Británie měla odejít z EU dne 31. října 2019 prostřednictvím brexitu bez dohody během předvolební kampaně, britská vláda musí požádat Brusel o odklad odchodu z EU a dovolit nové vládě, která vznikne po volbách, aby rozhodla o brexitu na základě výsledku všeobecných voleb."Vynutit divoký brexit proti rozhodnutí parlamentu a odepřít volbu voličům ve všeobecných volbách, které byly už zahájeny, to by bylo bezprecedentním, neústavním a antidemokratickým zneužitím moci, jehož se dopustil premiér, kterého nezvolila veřejnost, ale malý počet nereprezentativních členů Konzervativní strany," varuje Corbyn v dopise."Proto žádám písemně o vaše naléhavé vysvětlení, jak se mají správně interpretovat předpisy pro období tzv. "purdah", "izolace vlády od zásadních rozhodnutí", v případě takového scénáře, a jaké jsou ústavní důsledky, pokud by byly tyto předpisy porušeny."Corbyn zveřejnil tento dopis poté, když úřad britského premiéra odmítl vyloučit odložení všeobecných voleb až na dobu po 31. říjnu, tedy po brexitu, pokud by předčasné všeobecné volby vyvolalo hlasování o nedůvěře Johnsonově vládě.BBC se ve čtvrtek Johnsona otázala, zda by odstoupil, kdyby prohrál parlamentní hlasování o důvěře jeho vládě. Johnson se vyhnul odpovědi a zdůraznil "nutnost odejít z EU 31. října". Tvrdil, že je "spousta času" na to, aby "Evropská unie projevila flexibilitu" a zrušila irskou podmínku. Její existence by totiž prý proměnila Británii v "satelitní stát" Bruselu.Úřad britského premiéra a mašinérie Konzervativní strany začaly jednat jako v předvolební kampani. Šéfem pro politickou strategii a předvolební kampaň byl právě jmenován Isaac Levido, bývalý spolupracovník Lyntona Crosbyho, který v minulosti organizoval reklamní předvolební kampaně pro Konzervativní stranu.Podrobnosti v angličtině ZDE