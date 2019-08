Není tohle už přehnané?

11. 8. 2019 / František Řezáč

Možná by se měl ozvat někdo s větší autoritou než nějakej Řezáč z Plzně. To to ten Plesl z MFD, Babiš a Zeman mají konec konců snadný.

Co vás naopak nejvíc překvapilo?

Načasování. Připravovala jsem se na zásadní střet mezi nemravnou dvojicí Andrej Babiš – Miloš Zeman a celou politickou opozicí na podzim. Velké demonstrace budou pokračovat, Zeman bude blábolit čím dál tím šíleněji, Babiš nebude umět vysvětlit zpronevěřené miliony a budou předčasné volby.

Udeřili dřív. V srpnu 1968 to údajně také nikdo nečekal.

Tohle je z rozhovoru na Fórum 24. Upozornění na tento rozhovor jsem dal do diskuse k mému článku o údajném falšování historie, jak to nazývá prohlášení, které Pajerová koncipovala. Ono je to celé k smíchu, ale tohle je už, takříkajíc, po srandě. Nějaké články v MFD a vedle toho invaze? To kdybych byl nakrásně mezi signatáři prohlášení, tak bych se od tohohle distancoval. Vždyť jsou mezi signatáři pamětníci, zrovna třeba Kubišová a další. To jim tohle nevadí?

Ale třeba se mýlím. slyším, jako Petr Pithart, trávu růst. Třeba je to Forum 24 něco jako Parlamentní listy. Ale zatím mě to tak nepřipadalo, publikují tam i poslanci ODS, s nimiž nesouhlasím, ale prostě se to musí brát v úvahu, co říkají. Vždyť se kasají, jak s Babišem a Zemanem zatočí. Proč ne? Ale to potom bude Pajerová ministryní dezinfromací? Opravdu těm protestujícím a demonstrujícím nezávidím, že za ně mluví takováhle osoba. František Řezáč.