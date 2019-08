Brexit: Britská vláda odmítá pohled EU na vyjednávání

7. 8. 2019

Britská vláda odmítla tvrzení, že není ochotna jednat s EU a přeje si zhroucení rozhovorů, aby umožnila brexit bez dohody.

Došlo k tomu poté, co EU prohlásila, že si Británie přeje odstranit z dohody vyjednané expremiérkou Mayovou nouzové opatření zajišťující zachování bezcelní irské hranice.

Vyjednávači EU sdělili evropským diplomatům, že v současnosti neexistuje základna pro "smysluplnou diskusi" a jednání jsou tam, kde začala před třemi lety.

Downing Street prohlašuje, že EU musí "změnit svůj postoj".

Evropská komise v úterý oznámila, že je ochotna jednat telefonicky nebo osobně "pokud by Británie chtěla detailněji vyjasnit svou pozici".

Mluvčí dodala, že dohoda vyjednaná Mayovou, kterou parlament třikrát odmítl, byla "nejlepší možnou" a neměla by být znova otvírána.

Mnozí oponenti dohody se odvolávají na obavy, že opatření ohledně irské hranice by znamenalo, že se Severní Irsko bude dál držet některých pravidel jednotného trhu EU.

Zahrnovalo by také dočasné společné celní území, což v zásadě znamená udržení celé Británie v evropské celní unii. Tato opatření by platila do té doby, než by Británie i EU dospěly k názoru, že již nejsou potřebná.

Podrobnosti v angličtině: ZDE