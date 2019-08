Podaří se britským poslancům realizovat vzbouření proti "vládě teroru" Dominica Cummingse?

8. 8. 2019





Vzbouřenečtí poslanci z Dolní sněmovny pracují na plánu jak zabránit Borisi Johnsonovi realizovat 31. října 2019 divoký brexit. Sílí mezi nimi zuřivost, že kontroverzní Johnsonův poradce Dominic Cummings dostal příliš mnoho moci.

Nadstranická skupina poslanců zkoumá naléhavě právní možnosti, protože Cummings, který podle jednoho informanta v Konzervativní straně, zavedl do úřadu premiéra a do britského kabinetu "vládu teroru", se snaží realizovat divoký brexit za každou cenu.Tři poslanci sdělili listu Guardian, že jednou možností by bylo pozměnit jeden z navrhovaných zákonů tak, aby parlament zrušil své zářijové prázdniny pro výroční stranické sjezdy. To by dalo Dolní sněmovně další tři týdny k přípravě akcí pro blokaci Cummingse. Cílem je donutit vládu, aby požádala Brusel o další odklad brexitu.V úřadu britského premiéra v Downing Street č. 10 prý sílí znepokojení mezi poradci nad přílišnou moci Cummingse a nad jeho rozhodnutím postavit se proti parlamentu.Podrobnosti v angličtině ZDE