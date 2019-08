Brexit: Boris Johnson "nebude s EU žádnou novou dohodu vyjednávat"

6. 8. 2019





David Frost, nový "poradce" Borise Johnsona pro Evropu, sdělil činitelům Evropské unie v Bruselu, že Británie nemá v úmyslu vyjednávat žádnou novou dohodu o odchodu z EU s Bruselem a že divoký brexit je nyní Johnsonovým "ústředním scénářem". Frost namísto toho chtěl jednat v Bruselu o tom, jak by mohlo být vyjednávání s EU znovu zahájeno poté, co Británie 31. října 2019 divoce vypadne z EU.



"Je jasné, že Británie nemá žádný jiný plán," konstatoval vysoký evropský diplomat po setkání s Frostem. "Británie nemá v úmyslu vyjednávat, což by vyžadovalo plán. Divoký brexit je nyní ústředním scénářem britské vlády."Británie nenabídla Bruselu žádné řešení, jak by "jinak" vyřešila tzv. irskou podmínku, teduy nutnost setrvání buď Severního Irska, nebo celé Británie v evropském trhu, aby se nemusela vytvářet hmotná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, což by vedlo k obnovení severoirského terorismu.Frost řekl v Bruselu, že Británie "dává přednost technologickému řešení", které však neexistuje a "nebude hotovo do brexitu"."I kdyby se Evropská unie vzdala irské podmínky, žádná alternativa divokému brexitu neexistuje," řekl evropský diplomat.Boris Johnson se stal v Británii novým premiérem, aniž by byl zvolen. Jmenovaly ho asi dvě třetiny většinou postarších členů Konzervativní strany, tedy méně než 1 procento britských voličů. Divoký brexit neschválili britští voliči v referendu.Vládní moc ultrapravicovým pučem převzala v Británii skupina brexitérských extremistů z organizace Vote Leave. Její mozek, ideolog a podvodník Dominic Cummings, je nyní hlavním poradcem premiéra Borise Johnsona a z této funkce terorizuje státní úředníky. V pondělí jim nařídil, aby plnou parou připravovali brexit bez dohody, a obvinil ministerstvo financí za Philipa Hammonda, který byl ministrem financí do demise Theresy Mayové, že přípravy divokého brexitu "blokovalo".Johnson zdůrazňuje, že Británie odejde z EU dne 31. října 2019 "za jakýchkoliv okolností". Dominic Cummings tvrdí, že Dolní sněmovna už nestihne zabránit divokému brexitu, protože i jestliže hned 3. září, po návratu z letních prázdnin, Dolní sněmovna vyhlásí Johnsonově vládě nedůvěru, všeobecné volby mohou být odloženy až po uskutečnění divokého brexitu.Mnozí poslanci Dolní sněmovny s tím nesouhlasí a poukazují na to, že Dolní sněmovna by měla mít pravomoc Johnsonovu vládu svrhnout a utvořit nadstranickou vládu národní jednoty.Ať je tomu jakkoliv, v Británii se blíží velmi dramatické týdny.Johnsonova vláda se ve snaze vyvolat v Británii ekonomické "oživení" chystá zrušit veškerá dovozní cla a předpisy. Zničila by tím domácí průmysl a znemožnila by jakýkoliv vývoz na evropský trh.Podrobnosti v angličtině ZDE