Protesty v Hongkongu vedou přímo ke konfliktu Číny se Západem

6. 8. 2019



Jak eskalují prodemokratické demonstrace v Hongkongu, tak sílí zuřivost Číny. Protesty se konají už devátý týden. Vyvinuly se z omezených demonstrací, vedených studenty, protestujícímu proti zákonu o deportaci obviněných do Číny, v široké, rozáhlé protesty proti nadvládě Pekingu. Ohrožují vládu Číny nad touto bývalou britskou kolonií i nad vládou prezidenta Xi Jinpinga nad Čínou. Ohrožena je jeho polodiktátorská autorita. Blíží se bod zvratu, varuje Simon Tisdall.



Jak dlouho to bude trvat, než tento muž, který neváhá použít síly, ztratí trpělivost? Jak dlouho budou rozhněvaní generálové čínské armády ještě v nečinnosti? A jestliže dojde k rozsáhlému vojenskému potlačení protestů a lidé v Hongkongu budou zmasakrováni ve velkých počtech, co udělá Británie a Západ?Tyto otázky jsou zásadní, protože boj o budoucnost Hongkongu má rozsáhlý mezinárodní dopad - symbolický, politický i praktický. Potlačení svobod Hongkongu by bylo deprimujícím vítězstvím sil globálního autoritářství, které jsou v ofenzívě. Ekonomický dopad na už tak nestabilní světové trhy a obchod, kde je role Hongkongu klíčová, by byl obrovským způsobem destabilizující. A vyvolal by zásadní otázky o vládě čínského prezidenta a o směru Číny.Právě z tohoto důvodu se zdá, že Xi se nerozhodne použít sílu a de facto přímou vládu nad Hongkongem z Pekingu, pokud nedojde k závěru, že nemá jinou volbu. Xi ví, že důsledky násilného zásahu v Hongkongu by Čínu nesmírně poškodily.Ale je také jasné, že zuřivost a frustrace pociťovaná v Číně je už u bodu varu. Oficiální varování z Číny jsou stále výhrůžnější.Nebezpečí, že by násilná vojenská akce v Hongkongu vyvolala vážnou mezinárodní krizi, opravdu roste.Podrobnosti v angličtině ZDE