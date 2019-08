Nepouštějte Rusko dovnitř

28. 8. 2019

Donald Trump v žádném ohledu nesleduje nic, co by připomínalo strategickou iniciativu, když antagonizuje Dánsko, upozorňuje Noah Rothman. "Grónsko bylo jen nápad, jen myšlenka," řekl Trump novinářům v Bílém domě ohledně svého zájmu o koupi Grónska. Neochota Kodaně vzdát se svého území se stala zjevným důvodem, proč prezident odmítl pozvání dánské královny Margrethe II. k návštěvě amerického spojence v NATO. Takže to, co podle Trumpa nebylo ničím jiným než chybným nápadem, vedlo k menšímu mezinárodnímu incidentu.

Je nešťastné, že tento nediplomatický debakl zastínil jiný, s daleko větším významem. Ve stejném rozhovoru s novináři Trump podpořil ruskou žádost znova vstoupit do skupiny vysoce industrializovaných zemí - G7, která by se tak opět stala G8. "Bylo by dobrou věcí, kdyby tam Rusko bylo," řekl Trump a dodal, co s věci naprosto nesouvisí, že ruský prezident Vladimir Putin si podle něj "udělal živobytí z toho, že převezl prezidenta Obamu".

Není to poprvé, co Trump prohlásil, že by bylo "přiměřené", aby se Rusko vrátilo do tohoto mezinárodního klubu, a představitelé Bílého domu se přiznali, že Trump lobbuje členské státy v Putinův prospěch. Američtí spojenci v NATO ze své strany odmítají Trumpovy návrhy a trvají na tom, že jednat o něčem takovém lze až poté, co se Moskva vzdá nároků na Krymský poloostrov.

Tento odpor je zdrojem jistého uspokojení, ale nepříliš velkého. Evropská vůle vynucovat opatření přijatá proti Rusku po invazi a anexi ukrajinského území v roce 2014 slábne. Po pěti letech Rusko znovu získalo hlasovací práva v Radě Evropy, instituci věnované udržení právního státu, demokratické vlády a lidských práv na kontinentě. Ukrajinští zástupci v Radě na protest odešli, ale existují sotva zjevné známky nespokojenosti s ruskou reintegrací do Evropy.

Pomalý, ale setrvalý návrat Ruska do mezinárodního společenství vysílá světovým revizionistickým mocnostem hrozivý signál. Ukazuje, že nikdo nemá žaludek na vytrvalé úsilí trestat zemi, která používá síly k destabilizaci sousedních států a vede dobyvačné války.

Evropa má bohatou tradici podřizování se hrozbám představovaným agresívními, autoritativními státy, ale na Spojené státy státy bylo kdysi spolehnutí, že posílí želatinové evropské páteře. Za Donalda Trumpa Amerika abdikuje na svou roli bašty proti protizápadním tyraniím.

Pokud může Rusko absorbovat území svých sousedů, poskytovat materiální podporu genocidním despotům, vést povstalecká tažení uvnitř suverénních států či skrytou vlivovou kampaň v zahraničí a potlačovat domácí disent s relativní beztrestností, poválečný řád vedený USA už není pro tento svět.

Uchování relativního míru a bezprecedentní prosperity, kterou se vyznačovala éra po studené válce, je vitálním americkým zájmem, ale americký prezident to zřejmě vidí jinak. A budoucí generace budou trpět v důsledku této krátkozrakosti.

Podrobnosti v angličtině: ZDE