Lidé dnes považují porušování civilizačních norem za "autentičnost"

28. 8. 2019



Účelem rozhodnutí Borise Johnsona suspendovat parlament je vyprovokovat poslance k tomu, aby zablokovali divoký brexit anebo vyvolali předčasné volby hlasováním o nedůvěře v Borise Johnsona. Obojí je v daném čase možné, píše Tom Kibasi, šéf britského Institutu for Public Policy Research.



Johnson záměrně nechal parlamentu dost času, aby poslanci odebrali moc vládě. Je to proto, že skutečným cílem Borise Johnsona je použít brexitu k vítězství ve všeobecných volbách. Tím, že donutí své oponenty v parlamentě, aby ostře proti němu zasáhli, vytvoří terén pro volby pod heslem "lid proti parlamentu". Bude dělat předvolební kampaň pod heslem "Hlasujte pro Borise, převezměte zpět moc nad Británií!" Řekne, že jedinou možností jak zajistit, že Británie z EU skutečně 31. října odejde, bude poskytnout jemu, Johnsonovi, předtím parlamentní většinu. Muž ze soukromé školy v Etonu, z elitní univerzity v Oxfordu a z konzervativního deníku Daily Telegraph se stylizuje do postavení "lidového předáka" proti "nenáviděnému establishmentu" a "proevropské elitě".





Johnsonova volební strategie je jednoduchá: sjednotit stoupence brexitu v podpoře pro něho, zatímco stoupenci setrvání Británie v EU jsou nejednotní, jsou v Labouristické straně, mezi skotskými nacionalisty, mezi liberálními demokraty a zelenými. Od převzetí moci se Johnson snaží sjednotit stoupence brexitu tak, aby ho podporovali. Zároveň Johnson a jeho klika oznamují veřejnosti údajně velké investice do veřejných služeb, do škol, do zdravotnictví, do policie, po rozsáhlých škrtech předchozích konzervativních vlád, které tyto veřejné služby téměř úplně ochromily.



Johnson plánuje podřídit Británii Spojeným státům a pak vládnout jako američtí Republikáni: snížit daně, ale dál vydávat velké finanční částky na veřejné výdaje a tím drasticky zvětšit státní zadluženost. Její nárůst pak použít jako argument pro daleko ostřejší vládní škrty v budoucnosti.



Proč bude veřejnost Johnsonovi věřit? Tajemstvím úspěchu populistů, od Donalda Trumpa až po Mattea Salviniho, je, že lidé si začali plést sprostotu s autentičností. (Přesně totéž platí o populistovi Miloši Zemanovi, pozn. red.) Ochota populistických politiků šířit fanatismus a hrubě porušovat těžce vydobyté sociální normy zakazující rasistické, homofobní či misogynní výroky přesvědčuje občany, že tito politikové "mluví upřímně" a "říkají, co si myslí". Je paradoxem, že jejich sprostota je pro mnoho voličů potvrzením jejich "pravdivosti" a "autentičnosti".



Fanatismus populistických politiků je vykalkulovaný - a předpověditelná zuřivost kritiků jen slouží k posílení jejich vlivu. Nadcházející britské volby budou o tom, zda si veřejnost dokáže uvědomit, že Johnson je podvodník - že jeho skutečná agenda, totiž realizace brexitu pro pár oligarchů, má být zakryta pár povrchními přísliby rozšíření státních výdajů po zoufalém desetiletí degradace Británie doma i v zahraničí.



