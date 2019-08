Další trapná lež Borise Johnsona

26. 8. 2019 / Jan Čulík





Na právě skončivším summitu skupiny G7 se nevolený britský premiér bez mandátu Boris Johnson snažil prezentovat britské veřejnosti jako přesvědčivý a agresivní zastánce "britských národních zájmů". Jak psal britský pravicový tisk, Johnson "varoval" (ha, ha) Donalda Trumpa, že pro obchodní dohodu mezi USA a Británii, uzavřenou po brexitu, bude muset Amerika udělat ústupky. (Jako by Donald Trump někdy někoho vůbec poslouchal; po brexitu bude Británie oslabená, zůstane napospas obchodní a politické agresivitě USA.)



Ke své propagandě v Biarritzu použil Johnson nešťastně jednoho specializovaného severoanglického kulinářského výrobku: vepřových "koláčů" (pies) vyráběných severoanglickou firmou Melton Mowbray. Je to taková okrajová místní specialita asi jako moravské "olomoucké syrečky". Johnson tvrdil, že pies of firmy Melton Mowbray se vyvážejí na Island a do Thajska, avšak do USA je jejich dovoz zakázán, v "důsledku neférových byrokratických opatření", a to je prý pro Ameriku neférové.Potíž je, že britský rozhlas si pozval v pondělí ráno do studia ředitele asociace souboru malých firem, vyrábjících pies Melton Mowbray a ten konstatoval, že tvrzení o tom, že by firma vyvážela své koláče na Island a do Thajska je naprostý nesmysl. Posléze se ukázalo, že asi před pěti lety firma jednorázově vyvezla na Island a do Thajska jeden vzorek těchto koláčů. Toť vše.Firmy Melton Mowbray vyvážejí tyto koláče jedině do Evropské unie a paradoxně brexitem je to ohroženo.Ale trapná eskapáda měla hlubší vyznění. Deníku Guardian sdělil ředitel firmy Melton Mowbray, že "Melton Mowbray pork pies" jsou po dlouhém procesu schvalování Evropskou unií nyní chráněny evropským právem a je ochrannou zeměpisnou známkou, která uznává mimořádnou metodu pečení, výroby jeho náplně i jeho geografickou jedinečnost. Ochranná známka "Melton Mowbray pie" je chráněna Evropskou unií od roku 2006. Výrobci maji nyní obavu, že v důsledku brexitu tuto ochrannou známku ztratí a výrobní proces jim ukradnou v Americe - což by byl konec britských firem."Nechceme dohodu s USA, pokud naše výroba v Británii nebude ochraňována. Nechceme začít prodávat Melton Mowbray pork pies v USA a najednou zjistit, že se vyrábí v Kansasu."Takže, paradoxně, nejenže Johnson zase lhal, ale brexit není "vynikající budoucností pro britský výrobek v USA" - je naopak jeho existenčním ohrožením.A tak je to se vším.Podrobnosti v angličtině ZDE