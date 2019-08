Labouristé: Suspendování Dolní sněmovny by bylo "nesmírně vážným zneužitím moci"

27. 8. 2019

Labouristická strana získala tuto analýzy od Chakrabartiové poté, co vyšlo najevo, že Johnson požádal o obdobnou analýzu konzervativního generálního prokurátora, brexitéra Geoffreyho Coxe. Johnson od něho chce vědět, zda má pravomoc suspendovat na pět týdnů parlament od 9. září, což by parlamentu zabránilo v odvolání Johnsona prostřednictvím hlasování o nedůvěře a umožnilo by mu to bez protestních akcí parlamentu realizovat tvrdý brexit - pro který ale v Británii nikdo nehlasoval.Chakrabartiová v analýze citovala předchozí soudní verdiky, kdy soudy zdůraznily, že ve vztahu k referendu o brexitu z roku 2016, které bylo pouze konzultativní, má konečně rozhodnutí parlament:"Soudci řekli jasně, že referendum samo bylo dítětem parlamentu a jeho výsledek zůstává politickým, nikoliv právně závazným výsledkem, a proto je podřízen normálním ústavním principům, které je nutno dodržet při realizaci tohoto závěru," konstatovala.Chakrabartiová zdůraznila, že soudy by urychleně požádaly o soudní revizi, kdyby Johnson v září požádal královnu o suspendování parlamentu, a zřejmě by pak vydaly soudní příkaz, aby parlament zasedal až do doby, kdy v této věci bude vydán verdikt."Zatímco je znepokojující, že právníci jak vlády Jejího Veličenstva či opozice vůbec musejí v naší tak ochraňované, zralé demokracii o takovém scénáři vůbec uvažovat, zároveň je povzbuzující, že máme možnost spolehnout se na naše soudy, že naši demokracii ochrání. Neváhám zdůraznit, že jakákýkoliv pokus vlády o takovouto administrativní akci by zosobňoval velmi vážné zneužití moci a útok na základní ústavní principy Velké Británie."Dolní sněmovna se vrátí z letních prázdnin příští týden, 3. září. Poslanci, kteří bojují proti divokému brexitu, uvažují o tom, zda proti němu schválit zákon, anebo zda způsobit hlasování o nedůvěře v Johnsonovu vládu.Corbyn se v úterý setká ve Westminsteru s šéfy opozičních stran, liberálních demokratů a skotských nacionalistů a bude s nimi jednat o tom, jak zabránit vypadnutí Británie z EU bez dohody dne 31. října.Mezi vzbouřenci jsou však taktické neshody. Labouristický předák doufá, že zvítězí v hlasování o nedůvěře vlády a chce se postavit do čela krátkodobé prozatímní vlády, jejímž jediným úkolem by bylo odložit brexit a uspořádat všeobecné volby, v nichž by labouristé prosazovali nové referendum, které by požadovalo, aby britští voliči buď schválili dohodu o brexitu, anebo hlasovali pro setrvání v EU.Avšak šéfka liberálních demokratů Swinsonová varuje, že Corbyn v Dolní sněmovně nezíská většinu poslanců, a prosazuje alternativní kandidáty, buď veterána - konzervativce Kena Clarkea nebo labouristku Harriet Harmanovou.Johnson tvrdí, že bez problémů realizuje dne 31. října tvrdý brexit. V Biarritzu řekl činitelům EU, že brexit není možno zrušit či zastavit.Na summitu skupiny G7 Johnson nepřinesl návrhy žádného nového řešení pro brexit, přestože předtím tvrdil, že "stoprocentně" bude reagovat na "žhavou výzvu kancléřky Merkelové", aby do 30. dnů vypracoval nové řešení.Přestože dosud Johnson tvrdil, že šance na divoký brexit jsou "milion ku jedné", v neděli přiznal, že "je to na hraně". Obvinil Evropskou unii, že pokud dojde k tvrdému brexitu, bude to důsledkem její "tvrdohlavosti".Britští televizní komentátoři poznamenávají, že v Biarritzu bylo zjevné, že je Johnson nadšen, že se dostal do premiérské funkce. Projevoval prý postoj rozmazleného absolventa britských soukromých škol, podle něhož je to přirozené a automatické, že zastává premiérskou funkci.Otázkou je, zda se máme bát, napsal jeden komentátor. Johnson byl v Biarritzu nesmírně žoviální a ostatní vedoucí představitelé skupiny G7 se v jeho přítomnosti velmi smáli. Otázkou je, zda se smáli jemu.Zajímavé je, že na fotografii účastníků skupiny G7 v Biarritzu stojí Johnson úplně stranou, na levém okraji fotografie. Tolik o dnešním mezinárodním vlivu Velké Británie.Podrobnosti v angličtině ZDE