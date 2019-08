"Už nemůžeme chodit po špičkách kolem Trumpovy mentální nestability"

26. 8. 2019

Mediální korespondent CNN Brian Stelter vyzval média, aby se více soustředila na to, co považuje za zjevnou mentální nestabilitu prezidenta Trumpa. Podle něj už není možné dál kolem ní chodit po špičkách, informuje Justin Baragona.

"Přitěžuje se mu," řekl Stelter ve své víkendové show Reliable Sources. "Můžeme to vidět. Děje se to veřejně, ale je to pořád velmi drsná, velmi citlivá story. Samozřejmě hovořím o prezidentu Trumpovi, o jeho chování, o jeho nestabilitě."

S odkazem na fakt, že několik prominentních konzervativních postav vyzývá tisk a Republikány, aby podivné prezidentovo chování brali vážněji, Stelter předložil seznam Trumpových vyjádření a činů, které vyvolaly údiv.

"Je tu skutečně série otázek, na něž nikdo neumí odpovědět," prohlásil. "Proč do všeho cpe sebe sama, i když navštíví nemocnici po masakru? Proč tak často lže? Je v tom šílenství metoda, nebo je něco špatně? Trpí nějakou nemocí? Jsou to otázky, otázky a pak ještě více otázek."

Než zapojil do debaty dva psychiatry, Stelter ukončil monolog poznámkou, že "už kolem toho nemůžeme chodit po špičkách".

Není to poprvé, co Stelter ve vysílání spekuloval o mentálním zdraví prezidenta. V srpnu 2017 se podivil, proč více novinářů neklade "nepříjemné otázky" ohledně toho, zda je Trump schopen zastávat úřad, nebo "trpí nějakou nemocí". A v lednu 2018 vyzval reportéry, aby více informovali o Trumpově možné mentální nestabilitě.

