O kapitalismu a inovacích

Jak asi víte, jsem skalním příznivcem kapitalismu, tedy tržního hospodářství. Ten musí být nějak regulován, aby vůbec byla možná zdravá konkurence, která na rozdíl od vlády mafie vede k inovacím. Jedna z mých nejoblíbenějších pasáží z A. von Hayeka je tato (z knihy Právo, zákonodárství a svoboda):

„Intelektuální růst společenství spočívá na tom, že se názory málo lidí postupně šíří, i když je to k neprospěchu těch, kteří se brání je přijmout; a ačkoli by nikdo neměl mít moc vnutit lidem nové názory proto, že si myslí, že jsou lepší, jestliže úspěch prokáže, že jsou efektivnější, ti, kteří lpí na svých starých metodách, nesmějí být ochraňováni před relativním nebo dokonce absolutním poklesem jejich postavení.“

A musím na to myslet stále dokola, když čtu Nature. Ne v každém čísle, ale v mnoha z nich jsou články o dramatickém růstu znalostí v oblasti technologií pro „zelenou“ výrobu elektrické energie. Ten výzkum už dávno běží na komerční bázi a je testován v reálném světě. Například v čísle z 27. června je velký článek o využití levných perovskitových filmů pro výrobu energie ze Slunce. Výslovně je tam zmíněn polský start-up Saule Technologies, jeho spolupráce s inovativním hotelem Henn v Nagasaki a s britskou firmou Oxford PV.

Naopak u jaderné energie jasně vidíme, že se na komerční bázi rozvíjet nedá, že se pořád debatuje o nějakých státních zárukách – a že masivní státní podpora je vyžadována i pro vědecký vývoj nějaké skutečné inovace na tomto poli, jako je třeba termojaderná fúze.

Výzkum a vývoj v oblasti zelených technologií je nesmírně živý a je to kapitalismus, jak má být. A samozřejmě to není nic nového, přímočarého, jak také zdůrazňují ty články v Nature. Skutečné inovace se ovšem časem komerčně prosadí, to jen my – jak se zdá – budeme v té době ještě stále řešit, kdo vlastně zaplatí stavbu nových jaderných elektráren.

Pozoruhodná je jedna věc: argumentace, že je něco nejisté, nevyzkoušené, divoké, je argumentace naprosto proti podstatě kapitalismu, je to argumentace středověkého cechu, který chce, aby řemeslo a ceny a obchod a všechno zůstalo stále stejné.

Kapitalismus naopak vznikl jako sázka za naprosto nejistým dobrodružstvím dovážení cenného zboží z Orientu, sázka na zisk z inovací. A inovace musí být nejisté, nevyzkoušené, divoké. Jinak to nejsou inovace. Inovace dělají náš svět zcela jiným, než byl svět našich předků.

Článek v Nature:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01985-y