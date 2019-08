Jak tomu vlastně bylo se střílením během invaze Varšavského paktu dne 21. srpna 1968

V souvislosti s výročím srpnové invaze Varšavského paktu do Československa v roce 1968 se vynořila na sociálních sítích ideologická diskuse. Iracionální stoupenci dnešní Putinovy ruské vlády,, kterých je z nepochopitelných důvodů v ČR stále více, invazi hájí, tzv. stoupenci "Západu" tvrdí, že to byl masakr. Jako obvykle, fakta se v této ideologické přestřelce zcela ztratila.

Během prvních dnů invaze zahynulo v Československu několik stovek lidí. Většina těchto úmrtí byla důsledkem nešťastných okolností nebo náhod, důsledkem situace, kdy pošlete do nepřátelských měst, jejichž obyvatelstvo proti vám demonstruje, ozbrojenou armádu a dáte jí instrukce, že místní obyvatelstvo vás bude vítat. Sovětská armáda měla příkaz do lidí v Československu nestřílet! Nedošlo k masakrům desetitisíců jako v Budapešti v roce 1956. Sovětské velvyslanectví v Praze totiž Moskvu během Pražského jara chybně informovalo, že liberalizace je jen spiknutím hrstky intelektuálů a že "dělnická třída", normální lidi, budou invazi vítat. Cituji k tomu ze svého článku z roku 2008:

K samotné invazi je nutno říci toto: Rusové zřejmě měli rozkaz nestřílet. Poukazuje na to pozoruhodným způsobem americký autor Fred Eidlin v knize The Logic of Normalisation (East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, 1980, ISBN 0-914710-68-0). Argumentuje, že ruská vojska byla po příchodu do Československa zaskočena; že politické vedení Sovětského svazu bylo špatně informováno; domnívalo se, že v Československu zuří skutečně jen oněch pár desítek tisíc "kontrarevolucionářů" a že obyvatelstvo bude sovětské okupanty vítat. Dokazuje to zajímavě celou řadou vlastně zmatených sovětských reakcí v prvních dnech okupace.







Ve víru vášní tohle všechno zapadlo. Ale připomeňme si svědectví lidí, kteří byli přitom: na Václavském náměstí v Praze se čeští mladíci snažili ruským tankům krumpáčem prokopnout benzínovou nádrž a podpálit ji. Ruští vojáci je odháněli pažbami svých zbraní! Proč po nich nestříleli? Proč neměla ruská invaze v Československu desetitisíce mrtvých obětí, tak jako americká invaze v Panamě? Zdá se, že několik stovek Čechoslováků, kteří tou dobou zahynuli, byli obětí různých nehod, nebo selhání nervů ze strany ruských vojáků, či občasného iracionálního chování ruského mladíka na tanku, který vyděšeně nevěděl, co dělá (například ten, který střelbou ze samopalu zničil fasádu pražského Národního muzea).