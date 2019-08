Rozsáhlé požáry amazonského pralesa jsou nyní nejdůležitější globální zprávou. V ČR nic

Zpravodajství ČRo Plus v sobotu ve 13 hodin se zabývalo vesměs jen blbostmi. Ani slovo o problému vypalování deštného pralesa v Amazonii, které drasticky ovlivní i zhoršování podnebí v České republice.

Hodinový pořad Newshour v BBC World Service věnoval požárům v Amazonii prvních dvacet minut. Světové tiskové agentury řeší Amazonii na prvním místě. Nevadí těm, kdo jste na pospas českým médiím, že jste úplně mimo?



Protests break out across the globe in response to the Amazon forest fires pic.twitter.com/kSr4jfgwrS

There are more fires burning in Central Africa than the Amazon https://t.co/aUfIb90Ghc — Bloomberg (@business) August 24, 2019

Environmentalists have angrily rejected President Bolsonaro's claim that NGOs are responsible for the forest fires in Amazon, pointing out that his government is to blame for slashing environmental funding and dismantling Amazon protections. pic.twitter.com/u11oXJ1j95 — DW News (@dwnews) August 24, 2019

'The President of Brazil doesn’t even acknowledge that it is a problem with global consequences' // Angus Robertsonhttps://t.co/HSoQbWczKU — The National (@ScotNational) August 24, 2019