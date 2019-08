O významu vysokorychlostních vlaků pro budoucnost ekonomiky v 21. století

25. 8. 2019

Základem dynamických ekonomik v 21. století budou obří aglomerace lidí, píše ekonom Will Hutton. V nové éře inteligentních strojů budou všechny mechanické, rutinní činnosti - od činnosti na výrobních linkách až po právní procesy potřebné pro koupi a prodej domů a bytů - prováděny roboty.

Katalyzátorem hospodářské činnosti namísto toho budou nesčetné interakce lidí, komunikujících navzájem tváří v tvář - od školství až po lékařství - půjde o činnosti, které jsou kreativní, a tak je nemůže provádět robot. Budou je provádět lidé, žijící v obrovských, silně propojených městských oblastech, které podporují takovouto interaktivitu.Tento vývoj je už dnes jasný - viz Tokio a záliv kolem Tokia, záliv kolem San Franciska, oblast širšího Londýna, definovaná okružní dálnicí M25, orbitální kruhy kolem Pekingu.Ve věku kapitalismu robotiky se ještě více zvýrazní ekonomické výhody takovýchto aglomerací. V postatě, čím více se ekonomika bude aglomerovat, tím rychleji se bude rozvíjet, zejména pokud ji budou podporovat strategicky cílené státní zásahy a investice.Bude nesmírně klíčové, aby lidé mohli cestovat rychle, levně a ve velkých počtech. To je jedním z důvodů obrovského rozkvětu železniční dopravy a zejména vysokorychlostní železniční dopravy. Jedním z železných pravidel lidského chování totiž je, že jsme ochotni investovat jen určité množství času do dojíždění do práce - nesmí to být více než hodina.Podrobnosti v angličtině ZDE