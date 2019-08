Ruská propagandistická televize omylem zaměnila Japonsko za Nový Zéland

24. 8. 2019

RT, ruská vládní propagandistická televize vysílající v angličtině, se omluvila, že na mapě ve studiu ve vysílání 15. srpna označila Nový Zéland jako "Japonsko" a Papuu Novou Guineu jako "Jižní Koreu". Bylo to ve zprávě amerického studia této stanice o nových raketových základnách v "Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii.Je to další z četných zeměpisných chyb, týkajících se Nového Zélandu. Ten bývá tak často vynecháván z map, že se novozélandská premiérka Jacinda Arden v roce 2O18 v této věci účastnila ironického protestu.Na Novém Zélandě žije 4,7 milionů lidí a organizace Tourism New Zealand založila celou reklamní kampaň na vynechávání Nového Zélandu na mapách: "Velké světové spiknutí: Nový Zéland mizí ze světových map".Podorbnosti v angličtině ZDE