Lhář Boris Johnson napodobuje mediální metody Vladimíra Putina

22. 8. 2019

Byrneová také zdůraznila, že televizní produkce by měly častěji otevřeně obviňovat politiky z toho, že lžou. "Jestliže budeme dál tak přezdvořilí, jak se naši diváci dovědí, že politici lžou?" řekla Byrneová.Byrneová zdůraznila, že je načase, aby televizní průmysl kolektivně požadoval, aby politikové poskytovali řádná interview. Poukázala na to, že Boris Johnson napodobuje taktiku "Pana chlórované kuře samotného, Donalda Trumpa."Dodala, že když poslouchá publicistické pořady rozhlasu BBC, má pocit, že "náhodou vešla do obchodu s pletením v přímořském letovisku Bournemouth". Avšak politikové mají povinnost v rozhlase a v televizi vysvětlovat svá rozhodnutí."Boris Johnson a Jeremy Corbyn jsou zbabělci. Pokud opravdu věří v politickou strategii, kterou prosazují, musejí přijít do televize, vysvětlit ji, dovolit její kritickou analýzu a musejí ji ospravedlnit."Podrobnosti v angličtině ZDE K tomu: Sir John Tusa, bývalý ředitel zahraničního vysílání BBC: "BBC dělá fatální chybu, když vyvažuje fakta pouhými názory"