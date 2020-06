Štěpení čínské mediální fronty v ČR

25. 6. 2020 / Bohumil Kartous

Erik Best, americký publicista žijící v Praze, jenž byl ta svou práci oceněn Milošem Zemanem, vydal na svém kontroverzním webu zajímavý text s názvem “Čínská Nova” (více níže). Text je zajímavý v tom, že otevřeně ukazuje na společnost PPF jako na proxy partnera Číny v ČR a dává do kontextu prudký propad hodnoty akcií společnosti CME, kterou právě PPF koupila (a s ní několik televizních stanic ve střední a východní Evropě) s možností, že na ceně zase tolik nezáleží, pokud je důvodem nákupu snaha PPF vylepšit mediální obraz Číny u českého publika, což se podle Besta dlouhodobě nedaří. Zajímavé na tom je, že Best je dlouhodobě také považován za podporovatele čínských zájmů.