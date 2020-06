Před prvním kolem polských prezidentských voleb televizní propaganda šílí

26. 6. 2020 / Tomasz Oryński

Sledovat stranu Právo a spravedlnost v Polsku je neustálý řetězec šoků z toho, co dělá, reakcí, že tohle je neuvěřitelné, krátké nemožnosti si představit, jak by někdo mohl zajít ještě dál, a pak sledování v nevíře, jak PiS jde ještě o tři kroky dál.



Zažil jsem jeden z takovýchto okamžiků tento týden, když jsem viděl, co TVP, vládou kontrolovaná veřejnoprávní televize proměněná v propagandu strany PiS, dělá. A musím svůj šok a svou nevěřícnost sdílet s čtenáři Britských listů.



Ale ani toto není ještě konec. Jako by to nestačilo, televize TVP dělá všechno, co je v jejích silách, aby ukazovala Andrzeje Dudu v dobrém světle v každém okamžiku, a tak se TVP prostě rozhodla otevřeně odvysílat jeho politickou reklamu jako součást svého hlavního večerního zpravodajského vysílání. Po více než 4 minuty sledovali diváci nabarvené - aby to vypadalo tepleji - zpomalené záběry Andrzeje Dudy a jeho stoupenců, za doprovodu patetické symfonické hudby. "Města, komunity i vesnice... miliony lidí, množství důležitých témat a jeden společný cíl" - recitoval exaltovaný hlas hlasatele - "Pýcha, důstojnost, respekt, historie a tradice, odpovědnost, důvěryhodnost, plnění slibů" pokračoval hlas přerušovaný záběry Poláků vyjadřujících svou vděčnost prezidentovi.

Všechno to začalo, když si manželka Rafała Trzaskowského, hlavního soupeře Andrzeje Dudy v nadcházejících prezidentských volbách, založila profil na sociálních sítích. Propagandistická mašinérie rozhodla, že se proti tomu musí bojovat materiálem, který bude vychvalovat současnou první dámu, Agatu Dudovou. Vzhledem k tomu, že její činnost je absolutně minimální a paní Dudová je téměř úplně neviditelná, bylo obtížné ji chválit za její činnost. Proto bylo rozhodnuto, že se paní Dudová bude chválit namísto toho za její styl a za její porozumění módě.V krátké reportáži jsme mohli slyšet, že "zahraniční média často poukazují na její znamenitý styl" (bohužel, aniž by byly uvedeny jakékoliv příklady). Ale nemějte obavy, styl chválila kadeřnice Ela Piorun a americký módní návrhář Christian Paul. Tento materiál můžete zhlédnout zde od 33. minuty:Zprávy v televizi TVP,se zapomněly zmínit o tom, že Ela Piorun, kadeřnice, která chválí styl Agaty Dudové je.. . její osobní kadeřnice, takže ta v podstatě chválí svou vlastní práci. Co se týče slavného amerického návrháře Christiana Paula, situace je ještě absurdnější: žádný takový návrhář neexistue. Anebo vlastně: neexistoval, dokud tento materiál nebyl odvysílán.Kritikové rychle zjistili, že údajný módní návrhář je ve skutečnosti Christian Fabraniec, datový analytik z Chicaga, který se nedávno přestěhoval do Varšavy. Je nutno se tu zmínit, že o polské diaspoře v Chicagu je dobře známo, že zuřivě podporuje stranu PiS.Co by udělala normální televizní stanice, kdyby ji přistihli při takové levné manipulaci? Asi by vyhodila novináře, odpovědného za takový materiál, anebo by se v nejhorším případě pokusila obvinit někoho, že uvedl její reportéry v omyl. No ale, co udělala propagandistická mašinérie strany Právo a spravedlnost? Šla dál a začala budovat alternativní realitu, ve které módní návrhář Christian PaulZa několik pouhých hodin byl vytvořen kanál na YouTube , kam byly uploadovány tři urychleně natočené videoklipy, na nichž Fabraniec pomáhá nějakým modelkám. Pak Fabraniec sám zveřejnil dva klipy na svých sociálních sítích, v nichž, anglicky s polským přízvukem, ujistil díváky, že existuje. Tato videa byla později vymazána, ale některá existují dál a je možné je zhlédnout ZDE . Pak byl vytvořen profil na Instagramu internetové stránky, na nichž je možno si zakoupit výtvory Christiana Paula - jistě, za šílené ceny, aby se zajistilo, že si nikdo ve skutečnosti nic nekoupí, a nezkontroluje tak, zda tento prodej opravdu existuje."Štít proti krizi, 500+, 300+, třináctý důchod, nižší daně pro mladé, zdravotní předpisy zadarmo pro seniory, zvyšování platů, vyšší minimální mzda" - pokračoval hlas v seznamu úspěchů strany Právo a spravedlnost."Desetitisíce lidí vstoupily do výborů na podporu Andrzeje Dudy. Podporují ho vědci, umělci, sportovci" - toto poslední tvrzení bylo podpořeno chválou Andrzeje Dudy od Roberta Kubicy, polského závodníka F1, jehož neúspěšný pokus vrátit se k tomuto sportu za velké peníze financovaly státem vlastněné podniky."Tento pátek je plánována velká manifestace podpory pro pana prezidenta Dudu před prezidentským palácem, protože díky jeho politice, mají Poláci lepší život než před pěti lety" - tentokrát je toto tvrzení podpořeno autorem novin silně podporujících PiS, který tvrdí, že i ti, kdo mají jiné politické názory, nemohou popřít - pokud se podívají poctivě na čísla - jak daleko lepší je dnes život všech."Toto je vidět při setkáních s voliči - po celém Polsku, ať je to na severu, na jihu, na východě či na západě, protože oni vědí, o co jde (...) Prezident Andrzej Duda hájí zájmy obyčejných Poláků, nikdo nezůstává pozadu, bez ohledu na to, odkud pochází či kde žije. Prezident Duda naslouchá názorům každého jednotlivého Poláka."Toto je mezník v historii propagandy. Musím znovu zdůraznit. Tohle nebyla reklama. Tento materiáýl byl odvysílán jako součást údajně nestranného zpravodajského pořadu.Autorem toho videa je Maciej Sawicki. Někteří uživatelé internetu se ho snažili najít, ale nenašli ho. Žádné takové jméno neexistuje mezi reportéry televize TVP. Možná by měli hledat v Severní Koreji?