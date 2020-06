Brexit: Japonsko dává Johnsonovi na jednání o obchodní dohodě šest týdnů

24. 6. 2020

Japonsko dává Británii pouhých šest týdnů na uzavření postbrexitové dohody, což Johnsonovu vládu vystavuje tlaku, aby souhlasila s jedněmi z nejrychlejších obchodních jednání v dějinách.

Musíme jednání dovršit do konce července," prohlásil hlavní japonský vyjednavač.

Tokio hodlá ukončit jednání s Londýnem v létě, aby mohl japonský parlament smlouvu na podzim ratifikovat.

"Abychom se vyhnuli přestávce v lednu, musíme to schválit na podzimním jednání Dietu [japonského parlamentu]," prohlásil hlavní japonský vyjednavač Hiroši Macuura pro list Financial Times. "To znamená, že musíme dovršit jednání do konce července."

Zdroj v angličtině: ZDE