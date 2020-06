Lekce z jemenské raketové války

24. 6. 2020

Po pěti letech, odpálení stovek raket krátkého i delšího doletu a více než 160 sestřeleních raket je čas účtovat, napsal Ian Williams.

Po více jak pět let představuje jemenská občanská válka významnou případovou studii raketové války, která americkým obranným plánovačům nabízí několik kritických vhledů.

Od roku 2015 húsijští povstalci podporovaní Íránem odpálili stovky balistických raket, střel s plochou dráhou letu a loitering munitions na arabské koaliční síly a do Saúdské Arábie, přičemž některé prostředky dosáhly až Rijádu. Část reakce Saúdy vedených koaličních sil tvořilo nejrozsáhlejší nasazení protiraketové obrany v historii, s více než 160 hlášenými sestřely.

Tento duel nabízí vzácný vhled ohledně vhodnosti a omezení aktivní protiraketové obrany. Také nabízí pohled na moderní letecký a raketový útok, obtíže ničení nepřátelských raket na zemi před startem ("left-of-launch") a výzvy spojené s šířením raketových zbraní. Vyšel z toho obraz, v němž role aktivní protiraketové obrany zůstává významná, i když je spojena s koordinovaným bráněním šíření raket a jejich ničením na zemi.

Po svržení prezidenta Abdrabbada Mansúra Hádího húsijskými milicemi v lednu 2015 vedla Saúdská Arábie koalici arabských států s cílem odstavit Húsie od moci znovu instalovat Hádího. Arabská koalice si od počátku byla vědoma hrozby představované balistickými raketami, jelikož předválečné jemenské zásoby raket padly do rukou húsijských bojovníků.

Arabská koalice zahájila intervenci intenzivní leteckou kampaní, z níž část směřovala k eliminování húsijských kapacit balistických raket. Úvodní úsilí se setkalo jen s částečným úspěchem a pozdější snahy se ukázaly ještě méně efektivními. Zpravodajské informace o umístění raket se rychle staly vzácnými a húsijské raketové síly se zlepšily ve vyhýbání se detekci. Frekvence koaličních náletů na húsijské rakety významně klesla, zatímco počet odpálených raket vzrostl.

Írán húsijské válečné úsilí intenzívně podporoval. Tato pomoc zahrnovala stále pokročilejší rakety nahrazující předválečné zásoby spotřebované v počátečních měsících války. Aby tyto transfery zablokovala, arabská koalice omezila leteckou, námořní a pozemní dopravu do Jemenu. Je nemožné přesně vyčíslit, nakolik tyto akce omezily přísun zbraní do Jemenu. Co je však jasné je, že na bojišti se nadále objevují významné počty íránských raket. A co více, letecká a námořní omezení arabské koalice velmi zhoršila jemenské humanitární krize zpomalením přísunu potravin a dodávek energie a zabránila jemenským nemocným v léčení v zahraničí.

Vzhledem k nedostatkům ničení raket před startem a omezování jejich přísunu arabská koalice značně spoléhá na protivzdušné a protiraketové systémy Patriot. Mezi březnem 2015 a dubnem 2020 koaliční obrana hlásila přinejmenším 162 sestřelů húsijských balistických raket.

Arabská protiraketová obrana nebyla perfektní, ale dostupné údaje naznačují, že významně omezila škody způsobení húsijskými raketovými útoky a podvázala význam húsijských raket coby strategického nástroje. Nejméně čtyři ze sedmi nejvíce smrtících húsijských raketových útoků zasáhlo oblasti bez protiraketové obrany. S ohledem na škody v těchto nechráněných oblastech se zdá, že těžce zasahované oblasti jako pohraniční města Chamís Mušajt a Džizán by zaznamenaly horší poškození a ztráty na životech, pokud by postrádaly obranu.

Jemenská válka také zdůrazňuje výzvy protiletecké a protiraketové obrany. Dnešní obrana čelí komplexním útokům nejen balistickými raketami, ale také střelami s plochou dráhou letu a loitering munitions. Rostoucí využití loitering munitions Húsii frustruje existující protiraketovou obranu, protože malý radarový odraz těchto zbraní může být těžké odlišit od normálního radarového šumu. Nízké letové dráhy také představují problém pro protiraketové radary, které jsou často kalibrovány pro rychlejší rakety ve větších výškách a pro letouny. Výzvu představují i pro obranné systémy se sektorovanými radary jako je Patriot, protože loitering munitions a střely s plochou dráhou letu se mohou blížit z kteréhokoliv směru. Húsiové používají malé loitering munitions k zabíjení důstojníků arabské koalice a k útokům na energetickou infrastrukturu. Údajně se také pokusili využít bezpilotní prostředky k taranování radarů systému Patriot, což by mohlo celou palebnou jednotku vyřadit z činnosti.

Zkušenost arabské koalice v jemenské raketové válce obsahuje cenná poučení pro USA a jejich spojence. Je těžké představit si budoucí konflikt zahrnující Spojené státy, který by nebyl saturován různými druhy raket. Jemenská raketová válka ukázala, že úsilí zabránit přísunu zbraní a útoky na zemi neanulují potřebu robustní protiraketové obrany - i když tato obrana samotná může být nedokonalá. Pokračující vývoj technologie protivzdušné a protiraketové obrany a jejich operací bude nicméně také kriticky důležitý. Budoucí války budou jistě zahrnovat letecké zbraně, které jsou četnější, přesnější a lze je nesnadněji detekovat než ty, jimiž dnes disponují Húsiové.

